David Faitelson explota contra Hugo Sánchez a gritos: “A mí me vale madre el rating y las redes sociales”

La derrota 0-3 de México ante Uruguay en el encuentro amistoso del pasado viernes en Arizona, Estados Unidos, formó un gran debate tanto en los fanáticos del Tri como en los panelistas de distintos programas de TV y en uno de ellos, David Faitelson lanzó una opinión y terminó estallando frente a su colega y exfutbolista Hugo Sánchez.

A las afueras del estadio y con la molestia por la frustrante derrota de la selección Mexicana apareció Faitelson, quien descargó contra Sánchez porque a pesar que éste comentó que “no estamos dando una imagen buena” en referencia al juego del combinado, consideró que no estaba criticando en particular a los jugadores.

Ante esto, Hugo Sánchez reseñó que la opinión del periodista siempre buscaba hacerse tendencia en redes sociales y estar en medio de la polémica, sin importarle mucho lo que fue la derrota o el trabajo colectivo ante Uruguay.

Esto desató la ira del periodista deportivo, quien negó tajantemente que su contenido estuviese solo enfocado a generar polémicas en redes.

“A mí me vale madres el rating y las redes sociales, a mí no me importa, a mí no me importa lo que pasa en las redes sociales“, expresó en un programa de la cadena ESPN.

El debate se generó luego de que este jueves la selección mexicana cayera derrotada 0-3 ante Uruguay, en encuentro donde Edison Cavani destacó con dos goles mientras que el otro lo anotó el mediocampista del Inter de Milán, Matías Vecino.

"No estamos viendo evolución en la Selección Nacional" 🔥



"El futbolista mexicano no está al nivel". 🔥



"Esa es la mentalidad pobre del futbolista mexicano".🔥



Así se armó el debate 🔥 pic.twitter.com/9y3DNF8itg— Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2022

