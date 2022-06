Itatí Cantoral rompe el silencio y habla de la nueva ‘Soraya Montenegro’ en “Los Ricos También Lloran” con Fabiola Guajardo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Itatí Cantoral trae bajo el brazo el estreno esta semana en Estados Unidos de “La Mexicana y el Güero” al lado de Juan Soler, con quien compartió buenas experiencias detrás de cámaras, entre mate y café, además de dar su opinión sobre la nueva “Soraya Montenegro”, villana icónica que la catapultó a la fama en el género y que ahora interpreta Fabiola Guajardo en la versión de “Los Ricos También Lloran”, el nuevo remake de “María la del Barrio”.

“Tengo grandes anécdotas con mi compañero. El café, además del café cubano que es mi favorito, el segundo lugar lo lleva Juan Soler, el mejor café de las mañanas y el mate. Compartí mate con él, un matecito que siempre me hacía en las mañanas. Es un caballero y siempre el mate y el café y bueno, también tuvimos caídas en un caballo, sin querer el caballo se volvió loco y nos caímos”, recordó.

“Es muy lindo trabajar con compañeros que te llevas bien y me siento muy afortunada de haber compartido esta gran experiencia de ‘La Mexicana y el Güero’ con él”.

¿Qué piensas de la nueva ‘Soraya Montenegro’?

Ya lo está haciendo Fabiola Guajardo con un éxito maravilloso. Es una amiga que yo quiero mucho, trabajamos juntas en teatro en México e hicimos una mancuerna y la quiero, le mando un beso, está haciendo una Soraya increíble.

¿Le diste algún consejo?

Me fue a visitar al camerino y tenemos unas fotos muy lindas por Instagram, y no me pidió ningún consejo, no tengo que darle nada. Al revés, yo se los pedí a ella, y está genial como actriz, está más guapa que nunca haciendo una “Soraya Montenegro” entrañable.

Pero, ¿no te preguntó nada?

No, no nos preguntamos nada más, nada más nos felicitamos y nos abrazamos porque ella no está haciendo una copia del personaje, ella no me está imitando, ella está haciendo su creación.

