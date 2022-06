Kim Kardashian dice que comería popo todos los días si la hiciera lucir más joven

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay algo que Kim Kardashian sabe hacer es conseguir un titular y en esta ocasión lo logró por un comentario que hizo en una reciente entrevista con el New York Times.

Al hablar sobre su próxima línea de cuidado de la piel, SKKN, Kim no fue más que honesta sobre sus límites en lo que respecta al cuidado de la piel y el envejecimiento, pues según declaró haría casi cualquier cosa para parecer más joven. Incluso, hasta el punto en hacer que la popo sea una pequeña parte de su dieta diaria si eso la ayudara a mantener un aspecto juvenil.

“Si me dijeras que literalmente tengo que comer popo todos los días y que me vería más joven, podría hacerlo” Kim Kardashian

Afortunadamente para sus fanáticos, la nueva línea de productos de Kim solo incluye ingredientes de belleza tradicionales como ácido hialurónico, vitamina C, niacinamida, manteca de karité y escualeno.

“Definitivamente es más prestigioso, y para obtener los tipos de ingredientes que realmente no me perdería, era una especie de necesidad. Quería mantenerme fiel a exactamente lo que uso, incluso si todos decían que esto es abrumador”, detalló.

Kardashian no es ajena a los tratamientos de belleza extremos, incluido su “facial de vampiro” famoso en Instagram en 2013 que se dice que aumenta la renovación celular de la piel de una persona.

El procedimiento consiste en extraer sangre del brazo, extraer el plasma rico en plaquetas y luego inyectarlo o aplicarlo sobre la piel de forma tópica.

Como miembro exitoso de una de las familias más ricas e influyentes en la esfera del entretenimiento, la fundadora de SKIMS ahora ha creado un imperio de belleza que la ayudará a mantenerse lo más joven posible de un año a otro, y parece que hay no hay límite a lo que Kim Kardashian haría para mantener un aspecto juvenil. View this post on Instagram A post shared by SKKN BY KIM (@skkn)

