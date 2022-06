Christian Nodal lanzó su tema musical ‘Girasol’ y le responde a las burlas de J Balvin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Christian Nodal manifestó su molestia por la supuesta mal interpretación que dieron algunos medios de comunicación luego que saliera el tema musical ‘Girasol’ que va dirigido al colombiano J Balvin, luego que a través de su cuenta personal de Instagram colocara una foto del mexicano y una de él donde pedían que encontraran las diferencias.

A su vez, aclaró que ambos cantantes ya habían hablado sobre lo sucedido pero lamentándolo mucho no podía detener el lanzamiento de ese tema musical, pues ya todo estaba preparado para que saliera y así fue.

“Pa’ los que no saben escuchar pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia. La situación actual con las redes es fatal pueden inventar cualquier mie*** y la gente no investiga, simplemente lo asume. Entiende que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?”, expresó el cantante en sus historias de la red social Instagram.

A su vez, el compositor de 23 años dijo que la situación hubiese sido completamente diferente si desde un principio le preguntarían cómo se sentía al haber sido expuesto a tantas burlas en una cuenta donde tiene más de 50 millones de seguidores.

Nodal agregó que fue expuesto a miles de bromas desde todas partes del mundo y le gustaría que lo reconocieran en cualquier lugar por el talento que tiene y no por comparaciones que otros quieran hacer sin pensar en las consecuencias que eso pudiera traer más adelante.

“Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M lo del “encuentren las diferencias” hubiera sido diferente, pero al contrario, me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso, no es que me falte humor, falta empatizar, mundo”, agregó el mexicano.

