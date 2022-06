Servando y Florentino se unen al concierto para ayudar con la salud de Chyno Miranda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de su gira por Colombia, lo hermanos Servando y Florentino se suman al concierto #TodosSomosChyno para ayudar con la salud de Chyno Miranda, quien supimos se encuentra muy feliz con su concierto en Miami, que también se podrá ver vía Livestream.

Servando y Florentino estarán en el concierto de #TodosSomosChyno . Foto: Servando & Florentino

Como te hemos contado, luego de las dudas de quién estaba detrás de este festival a beneficio, y dónde iría el dinero, te confirmamos que Jefferson Cárdenas, Richard Acosta y Nangel Menes, tres amigos de la infancia de Chyno, y profesionales importantes del mundo de la producción de entretenimiento, fueron a quienes se les ocurrió la idea, ¿por qué? porque ellos están en comunicación permanente con el cantante, su mamá y su prima y saben todo lo que necesita y no tiene.

Parte de los artistas que participarán en #TodosSomosChyno. Foto: TodosSomoChyno

El festival, que se realizará este próximo miércoles 8 de junio en La Scala Miami, ya está casi sold out, pero fue tanta la demanda de amor para Chyno, los organizadores decidieron abrir una nueva forma de ayudar: comprar entradas vía streaming para verlo desde cualquier lugar del mundo.

¿Quiénes participarán del concierto #Todossomoschyno ?

Como te dijimos al principio, estarán Servando y Florentino, quienes están en gira por Colombia, pero se tomarán ese día para ir a Miami y luego regresar; Maffio, Yadmil Marrufo, Daniel Sarcos, Patricia Zavala, Reggi El Auténtico, Marko, y Víctor Muñoz, entre otros.

¿Chyno está consciente de lo que está sucediendo?

Sí, hablamos con lo organizadores que nos confirmaron que no solo está al tanto de todo lo que está sucediendo con su festival, sino que además lo ha tomado como un incentivo para seguir sanando, no bajar los brazos y cada mañana levantarse con la tranquilidad de que hay un montón de colegas y fans dispuestos a darlo todo por su pronta recuperación.

La familia apoya el concierto a beneficio de Chyno Miranda. Foto: Chyno Miranda

¿Cómo se entera Chyno de lo que está pasando?

Porque si bien se encuentra recluido en un centro de rehabilitación en Caracas, en donde lo están atendiendo tanto físicamente en la parte motriz y neurológica, como psicológicamente, todos los miércoles él tiene comunicación con un grupo muy pequeño de amigos, entre ellos uno de los organizadores, Jefferson, con quien comparten desde la infancia hasta el presente.

¿Para qué se necesita recaudar el dinero?

Si bien algunos medios hablaron de que era para pagar una deuda en un hospital en Miami, esto no es cierto. Todo lo recaudado irá destinado a los tratamientos necesarios para ayudar a la rehabilitación del cantante.

Aunque también se dijo que estaba internado en un centro del estado, nos dimos a la tarea de averiguar, y pudimos confirmar que se encuentra en un lugar privado, costoso y todos los especialistas para su rehabilitación se abonan de manera extra.

El concierto #TodosomosChyno también será vía livestream. Foto: #TodosSomosChyno

¿Cómo llegará ese dinero a manos de Chyno para el pago de los tratamientos?

El dinero que se depositará directamente de la venta de la entrada a la cuenta que Miranda tiene en un banco de Miami, junto a su madre, por lo que ella dispondrá del dinero para los gastos.

“Se van a vender unos tickets, hay una página web que se encarga, en este caso Flamingo, de tener los recursos. Cuando Flamingo vaya a hacer un cheque para pagar, todo ese dinero va directamente a la cuenta de Jesús Miranda, a su cuenta personal de los Estados Unidos, que la mamá va a disponer de esos recursos para la salud del Chyno… Todo ese dinero va a estar a disposición de la mamá”, explicó en su momento Jefferson.

¿Estará Nacho Mendoza?

No y así jefferson: “Yo me comuniqué con Nacho, apenas surgió la idea, y le dijimos: ‘creemos que sería bestial que tú estuvieras en el evento’… Él no me pudo confirmar porque me dijo que ya tenía un compromiso en República Dominicana, pero estoy en constante comunicación“.

¿Qué tiene Chyno?

Luego de contagiarse de COVID-19, el cantante presentó un cuadro de neuropatía periférica, lo cual le afecta los nervios que mezclado con su estado normal de ansiedad lo tendrían con problemas motrices, y del habla, entre otras cosa.

Porque la neuropatía periférica es una consecuencia del daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal, conocidos como nervios periféricos. Este tipo de nervios son los encargados de enviar información sensorial al sistema nervioso central y desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo.

¿Cuáles son los efectos?

Se pueden experimentar dolor punzante en piernas y brazos, sensibilidad extrema al tacto, dolor al realizar actividades que no deberían ser dolorosas, falta de coordinación, debilidad, parálisis, desmayos y problemas intestinales entre otros.

Por lo cual necesita mucha ayuda de todos los que lo quieren para poder seguir con esos tratamientos muy costosos, que requieren, como mínimo que siga internado en el centro hasta diciembre. Es así que los que no tienen la posibilidad de verlo en vivo en Miami, lo pueden hacer vía streaming y de paso ayudarle.

