Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A meses de su última aparición, Chyno Miranda rompe el silencio con un video, y habla del concierto solidario para pagar sus tratamientos, y muestra cómo está físicamente frente a las especulaciones sobre su deterioro.

¿Cuál? Que sean parte del concierto que se le está organizando en Miami, el 8 de junio, en el teatro La Scala, para recaudar fondos para para costear los tratamientos que se le están realizando en su país natal.

Desde que se anunció que el próximo 8 de junio se realizaría un festival para recaudar fondos para ayudar al cantante venezolano, muchas fueron las dudas de si esto era realmente para la salud del Chyno, si él estaba al tanto, no había caras visibles de quiénes y por qué lo organizaban, más allá del nombre de los artistas venezolanos hasta ese momento confirmados.

Organizan concierto por la salud de Chyno. Foto: Julio Ducharne

Se dijo que era para pagar una deuda hospitalaria que había contraído en Miami cuando comenzó su problema de salud, que lo manejaría su prima en Venezuela, que su manager Julio Ducharne y su ex esposa Natasha Araos estaban detrás de esto…

A través de su programa de Youtube, La Nave, Marko Music, quien formará parte de los artistas que participarán ese día, entrevistó a quienes hasta el momento no le conocíamos las caras, Jefferson, Richard Acosta y Nangel Menes.

Chyno Miranda. Foto: Chyno Miranda

¿Quiénes son ellos? Tres personas del medio, productor, empresario audiovisual, y actor, los organizadores detrás de está iniciativa, pero lo más importante, los tres amigos del barrio de Chyno que crecieron junto a él, que fueron amigos desde pequeños, y que siguieron el camino del entretenimiento de la mano.

Ellos, hasta el momento no habían querido que se supieran sus nombres con el único fin de dejarle el protagonismo a lo que ellos consideran que es la estrella de esta historia: los fondos para a salud de Chyno.

Pero dada la controversia y para evitar que se siguiera especulando y dejar la confusión de lado, rompieron el silencio, y Marko les hizo esas preguntas que todos nos hacíamos:

¿Dónde y cómo está el Chyno?

“Chyno está en Caracas, desde el mes de diciembre, recibiendo un tratamiento médico. Su progreso va poco a poco, lo están atendiendo especialistas, semanalmente están yendo psicólogos, terapistas, neurólogos… Hay un equipo montado de profesionales desde diciembre hasta la fecha en Venezuela con Chyno”.

¿Por qué se decidió hacer el festival?

“Yo venía pensando un poco de los artistas que nosotros tenemos, los venezolanos, los que tienen más relevancia y no es un secreto que Chyno y Nacho eran la bandera de Venezuela, yo me informaba bastante con Ray y Julio, que son los representantes de Chyno sobre su salud, y mi interesé para ayudar sin protagonismo. La idea de nosotros no era un protagonismo, sino simplemente ayudar y que sus amigos lo ayudaran estando en tarima“.

Chyno Miranda en el reality Mira Quién Baila 2013. Foto: Mezcalent

¿El equipo y familia de Chyno están de acuerdo con el evento?

“Están clarísimos de lo que estamos haciendo, de hecho, la familia nos dio como la bendición, y su equipo de trabajo nos está apoyando“.

¿Cómo ese dinero llegará a Chyno?

“Se van a vender unos tickets, hay una página web que se encarga, en este caso Flamingo de tener los recursos. Cuando Flamingo vaya a hacer un cheque para pagar, todo ese dinero va directamente a la cuenta de Jesús Miranda, a su cuenta personal de los Estados Unidos, que la mamá va a disponer de esos recursos para la salud del Chyno, a partir de hoy en adelante. Han aparecido empresarios, cantantes internacionales grandes, peloteros interesados en donar, y ya lo han hecho. Todo ese dinero va a estar a disposición de la mamá”.

¿Qué dice Nacho?

“Yo me comuniqué con Nacho, apenas surgió la idea, y le dijimos: ‘creemos que sería bestial que tú estuvieras en el evento’… Él no me pudo confirmar porque me dijo que ya tenía un compromiso en República Dominicana, pero estoy en constante comunicación“.

Chyno y Nacho cuando aún tenían el dúo musical. Foto: Mezcalent

¿El papel de la prima de Chyno?

“Ray, del equipo de Chyno, de sus recursos ha estado costeando médicos, medicina, todo, y el dinero llega porque el Chyno está siendo atendido, si no llegara no estaría siendo atendido. La prima es la gran protagonista, porque está llevando la carga de todo lo que está pasando, está 100% con él porque es un proceso bastante largo y bastante difícil“.

¿Qué tiene Chyno Miranda?

Luego de contagiarse de COVID-19, el cantante presentó un cuadro de neuropatía periférica, lo cual le afecta los nervios que mezclado con su estado normal de ansiedad lo tendrían con problemas motrices, y del habla, entre otras cosa.

Porque la neuropatía periférica es una consecuencia del daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal, conocidos como nervios periféricos. Este tipo de nervios son los encargados de enviar información sensorial al sistema nervioso central y desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo.

¿Cuáles son los efectos? Se pueden experimentar dolor punzante en piernas y brazos, sensibilidad extrema al tacto, dolor al realizar actividades que no deberían ser dolorosas, falta de coordinación, debilidad, parálisis, desmayos y problemas intestinales entre otros.

Así que su cura requerirá de muchos tratamientos, una gran paciencia y tiempo, pero sobre todo dinero. Por eso, mientras para algunos hay duda sobre este concierto, más que nada por el silencio que había hasta el momento, a continuación podrás ver la entrevista completa donde verás a tres amigos, Jefferson, Richard y Nangel buscando ayudar con quien compartieron tanto y que ahora los necesita.

MIRA A ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Chyno Miranda: Realizan evento solidario para recaudar dinero para su salud

•Daddy Yankee habría pagado el alquiler de apartamento de Chyno Miranda, según medio venezolano

•Cadena de oración por la recuperación de Chyno Miranda: el público teme por su salud