La hermana de Amber Heard responde al veredicto a favor de Johnny Depp: “Sé lo que vi”

La hermana de Amber Heard, Whitney Henriquez, quien incluso había testificado por la actriz durante el juicio por difamación, escribió una larga nota después de que el tribunal dictara una decisión a favor del exesposo de Amber, Johnny Depp.

Prometiendo estar siempre del lado de Amber, Whitney dijo que la verdad estará de su lado aunque “no se reflejó en la decisión tomada por este jurado”.

“Todavía estoy contigo. Ayer, hoy y mañana siempre estaré orgullosa de ti por defenderte, por testificar tanto aquí en Virginia como en el Reino Unido, y por ser la voz de tantos que no pueden hablar de las cosas que suceden a puerta cerrada”, expresó en una publicación de Instagram.

Johnny había perdido su demanda por difamación de 2020 contra el tabloide británico The Sun por etiquetarlo como un “golpeador de esposas”, que es en parte lo que hizo que la victoria de la semana pasada fuera tan sorprendente.

Henríquez, quien testificó durante el juicio que vio a Depp agarrar a Heard por el cabello y golpearla repetidamente, continuó: “sabíamos que esta iba a ser una batalla cuesta arriba y que las cartas estaban en nuestra contra. Pero te pusiste de pie y hablaste a pesar de todo”.

“Me siento muy honrada de testificar por ti, y lo haría un millón de veces porque sé lo que vi y porque la verdad siempre está de tu lado” Whitney Henriquez

Amber Heard emitió su propia declaración inmediatamente después de que se reveló el veredicto, calificando la decisión como un “retroceso” para las mujeres.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder, la influencia y la influencia desproporcionados de mi exmarido”, expresó.

El pasado 1 de junio, un jurado de siete personas encontró a Heard responsable de tres cargos de difamación como resultado de su artículo de opinión del Washington Post de 2018 sobre abuso doméstico, aunque no mencionó al actor de ‘Pirates of the Caribbean’ por su nombre en el artículo.

Se ordenó a Heard que pagara a su exmarido $10,35 millones de dólares por daños y perjuicios. A Depp, por su parte, se le ordenó pagar $2 millones en daños compensatorios luego de ser declarado culpable de un cargo de difamación en la contrademanda de la actriz. View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

