Las últimas palabras de un hombre sin hogar que murió ahogado en un lago de Arizona a un policía

Las autoridades revelaron que un hombre sin hogar de Arizona pidió ayuda a la policía justo antes de morir ahogado.



“Me voy a ahogar” les habría dicho el hombre a los oficiales cercanos, e incluso uno de ellos le respondió que no saltaría al lago para intentar un rescate.



En un comunicado emitido por la ciudad el viernes, el administrador de la ciudad de Tempe, Andrew Ching, y el jefe de policía de Tempe, Jeff Glover, calificaron como una “tragedia” la muerte de Sean Bickings, de 34 años, ocurrida el pasado 28 de mayo en Tempe Town Lake.



La ciudad publicó el lunes alrededor de 12 minutos de imágenes de cámara corporal que anteceden al fallecimiento de Bickings cerca del puente peatonal Elmore.



Además, se reveló una transcripción de lo que dijo Bickings mientras forcejeaba en el lago y se oyen comentarios de oficiales que estaban cerca.



En una parte de la transcripción se escucha a un oficial, cuya identidad no ha sido revelada, decirle al hombre sin hogar: “Está bien, no voy a saltar detrás de ti”, después de que Bickings dijo varias veces que se estaba ahogando.



Las autoridades informaron que tres agentes involucrados en el suceso, que no han sido identificados, se encuentran en licencia administrativa pagada de rutina.



La ciudad añadió que el Departamento de Seguridad Pública de Arizona y el Departamento de Policía de Scottsdale “examinarán la respuesta de la Policía de Tempe al ahogamiento”.

¿Qué se escucha en la transcripción?

Antes de que Bickings muriera ahogado, se escucha a un oficial que le pregunta: “¿Qué estás haciendo, amigo mío?”.



Después de que Bickings entrara al agua, un oficial le pregunta: “¿Cuál es su plan en este momento?”

Bickings responde: “Me voy a ahogar. Me voy a ahogar”.



El mismo oficial luego dice: “No, no te ahogarás”.



Según la transcripción, otro oficial le dice a Bickings: “Ve a la torre y espera” antes de decirle al hombre sin hogar que no saltará detrás de él.



Bickings luego dice: “Por favor, ayúdenme. Por favor por favor por favor.” También dice: “No puedo tocar. Oh Dios. Por favor, ayúdame. Ayúdame.”



La compañera de Bickings se cita en la transcripción que les dice a los oficiales que Bickings se está ahogando. Ella también dice: “Él es todo lo que tengo. No puedo perderlo. Él va a morir”.



Luego, un agente dice: “El otro oficial va a buscar el bote”, según la transcripción.



Pasaron unas seis horas antes de que sacaran el cuerpo de Bickings del lago, informó la afiliada de NBC, KPNX de Phoenix



También dio a conocer que no estaba claro cuánto tiempo transcurrió durante los comentarios de los oficiales que se proporcionaron en la transcripción.



