Amber Heard responde al mensaje que Johnny Depp le envió a sus fans en TikTok

La actriz Amber Heard no fue reconocida ante la batalla legal que se disputó entre ella y su exesposo, Johnny Depp, y es que el músico el pasado martes se unió a una red social y le envió un mensaje a todas las personas que desde un principio creyeron en él. Por ello, la estadounidense se vio en la obligación de responderle.

La intérprete de Mera en ‘Aquaman’ rechazó en su totalidad las palabras que escribió el productor estadounidense en el video que publicó, y es que ella considera que los derechos de las mujeres no se les está tomando la debida importancia que debería para poder hacer justicia en cualquier parte del mundo.

“Como Johnny Depp dice que está ‘avanzando’, los derechos de las mujeres están retrocediendo. El mensaje del veredicto para las víctimas de violencia doméstica es… tengan miedo de pararse, levántate y habla”, manifestó el portavoz de la modelo.

Heard quien ha dicho que no podría pagar los 15 millones de dólares que le corresponden a Depp, también dio su punto de vista luego de la situación que se presentó cuando dieron el veredicto final.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado, influencia y vaivén de mi exmarido”, detalló en un comunicado luego que fuese dictado el fallo.

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ sorprendió a millones de personas que usan TikTok, esto luego de haber abierto su cuenta personal de una manera triunfal, y qué mejor manera de hacerlo que dirigiéndose a su fanaticada que día a día se mantuvo apoyándolo y creyendo en él. @johnnydepp To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger – Love Joys

“A todos mis más preciados, leales e inquebrantables seguidores. Hemos estado juntos en todas partes, lo hemos visto todo juntos. Hemos recorrido juntos el mismo camino. Hemos hecho lo correcto juntos, todo porque os me importaba. Y ahora, seguiremos adelante juntos. Sois, como siempre, mis jefes y, una vez más, no tengo forma de daros las gracias, más que diciendo gracias. Así que, gracias. Mi amor y respeto, JD“, fue el mensaje que le dedicó a quienes lo están siguiendo.

