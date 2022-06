Christian Nodal: ¿quién es Cazzu, cantante argentina con la que fue captado en Guatemala?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal fue captado en Antigua Guatemala este martes, 7 de junio, con la que parece ser su nueva conquista tras haber finalizado su relación con Belinda.

Varias fotografías y videos del cantante caminando y tomado de la mano de la misteriosa chica se volvieron tendencia y sus fans ya los vincularon sentimentalmente. Se sabe que la pareja habría tomado un jet privado con dirección a Barcelona, donde pasarán por lo menos un par de días juntos.

Ahora, todos quieren saber quién es la joven que comparte con el intérprete de ‘Adiós amor’ el gusto por los tatuajes y los looks atrevidos.

"Cazzu":

Porque la cantante argentina Cazzu y Christian Nodal fueron vistos de la mano en Guatemala. pic.twitter.com/c6UBpZrET3 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 8, 2022

Se trata de Cazzu, una artista urbana argentina de 28 años, quien lleva una década trabajando en el ámbito musical de su país en géneros como el reggaetón, trap y rap. La joven, nacida en Jujuy, el norte argentino, es conocida por sus éxitos ‘Mucha data’ y ‘Chapiadora’.

Julieta Cazzuchelli, su verdadero nombre, tuvo una larga relación con el rapero alemán CRO, conocido por usar una máscara de oso panda en sus presentaciones.

En 2018, participó en el remix del tema ‘Loca’, junto a Khea, Duki y Bad Bunny, también participó en dos de los tres shows que ofreció Benito en el Luna Park.

Actualmente está causando polémica luego de que fue vista con Christian Nodal, pero aún no se sabe si son novios. ¿Habrá romance? View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Esta no es la primera vez que el cantante de regional mexicano y Cazzu son captados juntos, pues recientemente ella asistió a uno de sus conciertos en México donde Nodal la invitó al escenario y cantaron juntos el tema ‘Si te falta alguien’ mientras se tomaban de la mano. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton – Dembow (@enfoqueurbanotv)

