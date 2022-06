El Gordo y la Flaca expuso a Gerard Piqué junto a dos rubias: no paran de salir los errores del barcelonista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shakira reapareció hace unas horas. Los paparazzi la captaron y nos mostraron cómo en medio de todo este caos ella no ha perdido la felicidad ni la capacidad de sonreír. Puedes ver cómo aquí la colombiana sabe que detrás del vidrio de su vehículo hay un ejército de fans apoyándola e incluso rezando para que no pierda su paz mental en medio de todo el dolor.

Fue la prensa catalana la que destapó la infidelidad de Gerard Piqué. Fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez de “Mamarazzi” las que soltaron el pitazo. Nos contaron que el defensa central del Barcelona FC está saliendo con una joven rubia, de 22 años. Que Shakira lo echó de la casa por infiel, y que desde hace semanas, por consiguiente, están separados. Y todo gracias a que la cantante lo descubrió todo. Ya no se eran rumores infundados, especulaciones o chismes malintencionados. No. Ahora, dijeron que Shakira tenía las pruebas del engaño en su poder y no estaba dispuesta a soportar semejante traición.

Esto ha hecho que muchos recuerden ese antiguo video que compartió El Gordo y la Flaca hace algunos años. En donde aparecía Gerard Piqué adentro de un vehículo. En este el jugador no iba sólo, no, no, no. Junto a Piqué iban dos jóvenes rubias. Él iba en el vehículo junto a ellas, no se le vio interactuar con las chicas, pero muchos dijeron en su momento: “Piensa mal y acertarás”.

Aquí les compartimos el video que no ha parado de circular en Instagram desde hace ya varias horas:

Aquí está el video completo que salió ayer pic.twitter.com/u0NPegVbsx— Idek (@LovelyYou42) May 31, 2019

