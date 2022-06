Mujer que se quitó la camisa y descubrió sus senos en concierto de Ricardo Arjona se defiende: “Lo hice por libertad”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mujer que se quitó la camisa y descubrió sus senos en concierto de Ricardo Arjona ya tiene nombre y apellido, se lama Rocío Gallardo y en exclusiva en ‘Despierta América’ se defendió de quienes la criticaron por su momentazo: “Lo hice por libertad”.

El show de las mañanas de Univision, en exclusiva, tuvo la primera entrevista de la protagonista que le hizo olvidar hasta la letra de la canción a Arjona. Rocío, acompañada de su esposo Juan, quien también estaba al lado de ella en ese momento, charlaron con Raúl González de lo sucedido.

“Lo veo y me emociono, fue algo completamente espontáneo, no lo pensé, si lo llego a pensar mucho no lo hago, no fue para nada premeditado, fue la adrenalina del momento, es mi artista favorito… Esa canción significa mucho para mí, e interpreta la libertad de lo que es la mujer, de sentirse libre, segura, desnuda o con ropa”, comenzó relatando Rocío del momento que viralizó tu vida.

“Fue lo primero que me vino a la mente es que tengo que hacer contacto visual con él de alguna forma, ahora me pongo a pensar, y a lo mejor no me hubiera ni visto entre tanta gente, pero pasó, estaba para que me viera, que hice contacto visual con él y que tuve mi momento con él, y eso era lo que quería”, siguió explicando en el show de la mañana de Univision.

Por supuesto, Raúl le preguntó al esposo Gallardo, ¿qué sintió él en este momento?… “Lo primero que hago como el esposo que la ama y la apoya a ella en todo lo que quiera hacer, fue sentarme en la silla y tratar de cargarla sobre mis hombros para que él la viera“.

También González, le preguntó por aquellos que no están de acuerdo, y la han criticado en redes diciendo que su actitud hace quedar mal a las mujeres… ¿Qué dijo?

“Yo no me falté el respeto ni a mí misma, porque todo lo hice respetuosamente, yo ni siquiera mostré mis senos completo, todo el tiempo me mantuve cubriéndome, era levantar mi blusa y llamar su atención.

A las mujeres que me critican las entiendo y respeto su opinión, no todo el mundo está capacitado para entender la vida o la forma de pensar de otros, yo me considero una mujer súper libre, no tengo dueños, no tengo restricciones, y la persona que tengo al lado me apoya 100 por ciento como yo soy, lo hice por libertad, porque me nació, porque es mi artista favorito y no me arrepiento de eso, fue una decisión absolutamente mía, y el que la quiera respetar que la respete, y el que no la quiera respetar también entiendo“, aseguró Rocío.

Rocía y Juan tienen dos hijos, una pequeña de 20 meses y un niño de 5 años, aunque aún son pequeños para entender lo sucedido, Raúl les preguntó qué haría si en e futuro le preguntan sobre este episodio.

Mientras Rocío respondió: “Mis hijos no me juzgarían, se sentirían orgullosos de tener una madre libre que tenga una mente abierta para entender todas las inquietudes, y que se sientan libres de poderme contar y confiar cualquier cosa porque soy una mamá con una mente muy abierta. Les diría que sí, que eso lo hice yo, y que me siento muy orgullosa por lo que yo hice.

Juan quiso aportar lo siguiente: “Eso tiene que ver mucho como padres, si tu vas a darle a tus hijos algún arma negativa para atacar a una persona que hizo algo en lo que tú no estás de acuerdo, tú inconscientemente estás poniendo algo tabúes en la mente de un niño, que nacieron blancos, le estás inyectando en la cabeza cosas negativas“, aseguró.

Recordemos que este domingo, en un concierto que Arjona dio en la ciudad de Miami, Rocío sorprendió a todos cuando el cantante estaba interpretando ‘Desnuda’, se paró, se quitó la camisa y dejó sus senos al aire, aunque se cubrió parte de los mismos con una mano.

Esta no es la primera vez que una espectadora se desnuda en un concierto de Arjona, en abril, en Dallas, Texas, justamente con a misma canción, ‘Desnuda’, una joven quedó en lencería con ligas ante los ojos de todo el público y el cantante. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA DE 'DESPIERTA AMÉRICA': View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

