No irá a los Tigres UANL: Dimitri Payet explicó por qué rechaza ir a México

Los Tigres UANL están acostumbrados a romper el mercado y llevar a los mejores refuerzos al fútbol mexicano, con atención especial en los franceses. Por eso pusieron el ojo en un importante jugador de la Ligue 1 como es Dimitri Payet, del Olympique de Marsella.

En los últimos años la directiva de Tigres UANL ha mantenido buenas relaciones con la directiva del Marsella y prueba de ello es ver a dos baluartes de ese club francés en Nuevo León como André-Pierre Gignac y Florian Thauvin, ambos fueron selección francesa.

El último jugador del Marsella que se convirtió en objetivo de los directivos del equipo felino es el extremo Dimitri Payet, futbolista de 35 años de edad y que también vistió la camiseta de la selección francesa durante 38 partidos.

Varios medios mexicanos se hicieron eco de esta información y algo de realidad llevaba porque el propio jugador se encargó de enviar un mensaje indirecto para zanjar cualquier rumor de una posible mudanza a México.

“Todas las mañanas cuando me despierto, salgo de mi habitación, paso frente a este marco y aunque a veces hay dolor a la derecha, a la izquierda, fatiga y moral no en la parte superior, cuando veo este marco, me da fuerzas para luchar cada día por seguir siendo mejor y me digo que hice la mejor elección de mi carrera al fichar de por vida en este club, en mi club”, escribió en su cuenta de Instagram.

Incluso dejó colar un mensaje para los directivos del club marsellés de querer terminar su carrera en dicho equipo.

“Así que una última vez, para los que no hayan entendido bien o para los que todavía lo duden: Soy “Marseilles For Life”. Jugaría aquí hasta mis últimas fuerzas, terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado”, sentenció.

Toujours un petit plaisir de revoir l'Euro 2016 de Dimitri Payet… 😍🇫🇷 pic.twitter.com/YED58pmP78— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 5, 2022

En la última temporada Payet jugó 46 partidos, marcó 16 goles y repartió 13 asistencias en todas las competiciones en la temporada 2012/22. Él contribuyó a la clasificación del Marsella a la Champions League.

Por ahora Tigres UANL deberá buscar otras alternativas para superar la barrera de las semifinales en la Liga MX, instancia en la que se quedaron en los últimos torneos.

