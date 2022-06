El príncipe William se convierte en un vendedor ambulante y reparte revistas en la calle

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las calles de la capital británica es muy habitual encontrarse con vendedores ambulantes ataviados con un chaleco rojo y un sombrero a juego que ofrecen a los transeúntes ejemplares de la revista The Big Issue, y este jueves el príncipe William se convirtió en uno de ellos.

Aunque iba de incógnito, el segundo en la línea de sucesión al trono fue descubierto en su puesto de Rochester Row, cerca de Westminster, por un hombre llamado Vitalijus Zuikauskas, que aprovechó la ocasión para hacerse una foto con él y compartirla más tarde en Instagram. “Un encuentro inesperado con el príncipe Guillermo”, ha escrito en su cuenta @zuikauskas.

El duque de Cambridge también fue ‘descubierto’ por un superintendente jefe retirado de la Policía Metropolitana, Matthew Gardner, que también ha publicado varias imágenes de William en su cuenta de Linkedin para ofrecer algunos detalles sobre su sorprendente encuentro.

“Mi cuñado estaba hoy en Londres y vio a una celebridad, así que le hizo una foto a distancia. La celebridad en cuestión se dio cuenta y cruzó la calle para investigar más“, ha bromeado. “Qué honor compartir un momento privado con nuestro futuro rey, que es humilde y trabaja en silencio para ayudar a los más necesitados. Estos ‘gestos silenciosos’ a menudo pasan desapercibidos“.

A cambio de posar para la cámara, William aprovechó para hacer una venta y recaudar así fondos destinados a ayudar a los vagabundos que duermen en las calles de Londres. “Lo mejor fue que el príncipe Guillermo le preguntó a mi cuñado si quería comprar The Big Issue, a lo que él respondió que no tenía cambio. En ese momento, Guillermo sacó un datáfono para móviles… ¡Esa perspicacia es algo que no se puede enseñar!”.

El nieto de Isabel II lleva años colaborando con numerosas organizaciones benéficas que abordan la crisis de personas sin hogar en el Reino Unido, ya que es un tema social que le interesa mucho desde que su madre, la princesa Diana, le llevó a ver a los vagabundos que se encuentran en casi todos los lugares de Londres cuando era un niño. Guillermo es el patrón de la organización benéfica Centrepoint, y en febrero de 2019 se convirtió en el patrón de la iniciativa PASSAGE, con la que colaboró preparando almuerzos para llevar a los más necesitados a principios de 2021.

Guillermo también ha seguido el ejemplo de su madre enseñando a sus hijos, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, que no todo el mundo vive rodeado de los mismos lujos que ellos. “Tienen seis y cuatro años. Cada vez que vemos a alguien que duerme en la calle de camino al colegio les hablo de ello, se lo señalo y les explico por qué, y les llama mucho la atención. Me preguntan por qué no pueden volver a casa“, explicó durante su intervención en el especial navideño de televisión ‘A Berry Royal Christmas’ en 2020.

