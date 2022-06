Ex esposo de Britney Spears interrumpe la boda de la princesa del pop: llegó hasta la policía

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Llegó el ex esposo de Britney Spears a la boda de la princesa del pop. Jason Alexander se coló e interumpió el evento y hasta la policía tuvo que llegar para contenerlo. Fue TMZ quien reportó los hechos a través de sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por dicho sitio se puede ver al señor Alexander tirado en el piso, aparentemente esposado. Cabe destacar que TMZ confirmó que la boda de la cantante se llevaría acabo hoy, y esto pudo haber servido para alertar al ex de la cantante, quién se metió asegurando que ella lo había invitado.

No sabemos si la boda llegó a concretarse, o si ésta ha sido cancelada hasta nuevo aviso. Sam Asghari es el hombre que conquistó el corazón de Britney y quien la esperaba hoy frente el altar. Todo lo planeado se vino a bajo, por este penoso suceso.

TMZ confirmó la boda el día de hoy, y además aseveró que el evento sería íntimo, tan sólo 100 personas asistirían al enlace. No se sabe si entre los invitados hubo algún famoso, o todos eran amigos cercanos y familia del empresario. Sí se dijo que la familia de Britney no asistiría pues se cree que no fueron invitados.

Según expuso Showbiz, la hipótesis de que ahora era la boda, surgió gracias a que Britney publicó una serie de vídeos en sus Stories a bordo de un Rolls Royce para confesar que estaba teniendo un día muy emotivo. También desveló que se acababa de hacer la manicura, algo de esperar si realmente está a punto de celebrar su enlace, mientras mostraba frente a la cámara sus uñas cubiertas de purpurina y su impresionante anillo de compromiso.

