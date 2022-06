Fans de Despierta América molestos por cómo intentaron conectar una cita entre Chris Evans y Shakira: él no quiso ni contestar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor Chris Evans, también conocido como Capitán América en el mundo de Marvel, está promocionando su nueva película: “Lightyear”. En esta cinta animada de Disney él le da voz a la versión real del famoso personaje de Toy Story.

Como parte de los promocionales de la cinta, el actor se ha abierto a una ronda de entrevistas. El programa Despierta América estuvo presente y como era de esperarse le preguntaron al actor por Shakira. Le contaron que ahora estaba soltera y le mostraron los memes en los que aparece él, ella y Henry Cavill.

Al final quisieron ver si podían “concretar” una cita entre este par de celebridades. Chris se limitó a sonreír, a contestar con cortesía, pero cuando le preguntaron si le gustaría salir con Shakira no quiso seguir con esa línea de argumentos y pasó de largo, siempre con educación.

Los fans del programa han visto el vídeo compartido Instagram y no se han mostrado muy de acuerdo con la situación. “Totalmente fuera de lugar ese tipo de preguntas, cuando él va a hablar del proyecto de la película. A ellos no les importa ese bochinche, ¡por Dios!”.

Alguien más dijo: “Qué vergüenza que él vaya a promocionar su nueva película y le salgan con estos chismes sin fundamento, y que mal se sentirá Shakira cuando ahora lo único que le preocupa son sus hijos y el que estén lejos de todo esto”.

Otros se han reído con el video y destacan que como todo un caballero, Chris no quiso decirles nada de nada: “(Para que -se- les quite, en pocas palabras nada qué ver. Como Caballero no quiso contestar, por que la respuesra es obvia”. En inglés alguien más agregó: “Very inappropriate interview. He was there to talk about Lightyear not about silly SM follows”.

