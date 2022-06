Shakira rompe el silencio ante la prensa y responde sobre cómo se siente, sonriendo dijo: “Muy bien”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shakira podrá haber perdido en el amor, pero no permite que sus hijos la vean cabizbaja, todo lo contrario. Recientemente la prensa captó a la colombiana a su llegada a Barcelona, luego de su viaje a República Checa. Shakira venía de la mano de sus hijos, Sasha y Milan. Ahí la recibieron los paparazzi, que no dudaron en preguntarle cómo estaba de ánimos.

Ha sido Grosby el que reportó las primeras declaraciones de Shakira ante la prensa. Sobre cómo está de ánimos la cantante sonriente aseguró que estaba: “Muy Bien”. Al salir del aeropuerto, los fotógrafos captaron la primera sonrisa de la intérprete, a días de su pública separación.

Shakira fue captada a la salida del aeropuerto de Barcelona. / Foto de Grosby

¿Qué más sabemos sobre la separación de Shakira y Piqué?

Shakira confirmó la separación a través de un comunicado de prensa emitido mediante la agencia de noticias EFE: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a nuestra privacidad. Gracias por su compresión”, decía.

Muchos dicen que Shakira le anunció el final de su relación con Piqué a través de la letra de su canción: “Te Felicito”. Todo esto argumento nace porque en la letra ella asegura que fue víctima de un engaño: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

