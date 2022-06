Hallan dos cuerpos donde fue visto por última vez el periodista británico desaparecido en el Amazonas brasileño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dos cadáveres fueron descubiertos este lunes en la región donde fueron vistos por última vez hace ocho días el indigenista brasileño Bruno Pereira, de 41 años de edad, y el periodista británico Dom Phillips, de 57 y colaborador del diario The Guardian, tras ser amenazados por pescadores furtivos.

Los equipos de búsqueda también descubrieron artículos personales pertenecientes al periodista británico desaparecido Dom Phillips y al funcionario brasileño.

Rest In Peace, amigo https://t.co/nOSPyxjrV7 — Tom Phillips (@tomphillipsin) June 13, 2022

En un comunicado, la policía dijo que los objetos descubiertos incluían una mochila y un par de botas pertenecientes a Phillips, así como una tarjeta de salud, pantalones negros, una sandalia negra y un par de botas pertenecientes a Pereira.

Phillips, de 57 años de edad, y Pereira, de 41, desaparecieron de una parte remota del Amazonas la semana pasada y se cree que fueron vistos por última vez el domingo 5 de junio en la comunidad de Sao Rafael.

Más tarde, la policía descubrió dos cadáveres, sin embargo, no han confirmado que se traten de la pareja desaparecida.

#INFOGRAFÍA de Brasil localizando el recorrido realizado por el periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira antes de desaparecer en la Amazonía #AFP pic.twitter.com/HzocbpPDtl — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 13, 2022

De hecho la Policía Federal de Amazonas, que lleva el caso, ha difundido una nota en la que afirma que “no proceden las informaciones de que los cadáveres han sido localizados” y añade que “fueron localizados materiales biológicos que deben ser analizados y objetos personales”.

El descubrimiento de los objetos y “materiales biológicos”, que se presumen, son “sangre”, se da poco antes que la familia del reportero dijera que sus esperanzas de encontrarlo con vida se han desvanecido.

🇧🇷 | URGENTE: El Pdte Bolsonaro dice que hallaron "vísceras humanas" en la búsqueda del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Araújo Pereira, desaparecidos hace más de una semana en una región remota de la Amazonía. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2022

En una declaración reportada por The Guardian, Maria Lucia Farias Sampaio, la suegra de Phillips, dijo que creía que la pareja estaba muerta.

“Ya no están con nosotros”, dijo.

“La madre naturaleza se los ha arrebatado con un abrazo agradecido. El material ha sido deshecho e incorporado a la tierra que tanto amaban y respetaban”, agregó.

“Sus almas se han unido a las de tantos otros que dieron su vida en defensa de la selva y los pueblos indígenas. Hoy forman parte de una inmensa y palpitante energía vital que emana de este inmenso verdor que es el corazón de Brasil”, concluyó.

El periódico dijo que la esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, volvió a publicar la declaración en Instagram diciendo que estaba de acuerdo.

El sábado surgieron informes de que la policía que buscaba a los dos hombres había descubierto materia humana en el río Itaquai, cerca del puerto de Atalaia do Norte. Hundreds of indigenous citizens marching through Atalaia do Norte now to demand justice for Bruno and Dom pic.twitter.com/62lx3aG0zT— Tom Phillips (@tomphillipsin) June 13, 2022

Las autoridades dijeron anteriormente que la sangre encontrada en el bote de un sospechoso había sido enviada para su análisis.

Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 años, también conocido como “Pelado”, fue señalado anteriormente como sospechoso y arrestado por presuntamente portar un arma de fuego sin permiso, una práctica común en la región.

La policía no aclaró por qué lo trataban como sospechoso, pero se cree que estaba entre un grupo de hombres que amenazaron a los desaparecidos cerca de un territorio indígena el sábado 4 de junio.

Un GoFundMe creado por amigos de los hombres superó su meta de $20,000 dólares este lunes por la mañana.

