Adamari López se pone vestido de novia y hace una aclaración bien importante: que solo la veremos así porque está promocionando una película, no en su vida personal, en la que solo lo usó una vez, y con Luis Fonsi.

Este martes, en ‘Hoy Día’ estuvieron de visita Gloria Estefan, Adrian Arjona, Diego Boneta, Isabela Merced y Andy García promocionando la película ‘Father Of The Bride’, y a Adamari López, aprovechando el cuerpazo que está luciendo y que está soltera, la vistieron de novia.

Verla entrar del brazo de Any García seguro impresionó a muchos, conmovió a otros, los llevó a recordar aquel día que se casó con Fonsi, y provocó el chiste del infaltable humor de su compañero Quique Usales, quien le dijo.

“No pensé que iba a ver a Adamari vestida de novia nuevamente“, le dijo. A lo que rápidamente López le respondió: “Solamente porque estamos para promocionar ‘Father Of The Bride’, sino no me verás“.

Adamari se casó una sola vez en su vida, y una sola vez, por lo menos no en ficción, se puso un vestido de novia. Eso fue el 3 de junio del 2006 cuando se casó por iglesia con Luis Fonsi en Puerto Rico, pero 4 años después llegó la tristeza del divorcio y todo lo que ya han contado ambos a lo largo de estos años, incluso los capítulos más difíciles en el primer libro de la presentadora de ‘Hoy Día’, ‘Viviendo’.

MIRA AQUÍ ALGUNA DE LAS IMÁGENES DE LA ÚNICA BODA DE ADAMARI:

