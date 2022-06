Eduin Caz se puso ‘modo Bichota’ mientras Karol G cantaba ‘Tusa’ en su concierto en Ciudad de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, asistió al concierto de Karol G en la Ciudad de México, el cual fue un evento totalmente agotado y llenó de sorpresas para el público.

En su cuenta de Instagram, el cantante mostró un video del momento en el que la colombiana cantó ‘Tusa’, uno de sus temas más famosos, y él gritaba la letra del tema mientras lucía una peluca azul, igual que el cabello de Karol G. El mexicano agitó y meneó la larga cabellera y disfrutó del concierto de la artista.

“Pero si le ponen la canción. Modo bichota activado”, fue el mensaje con el que Eduin Caz acompañó esta publicación. Además del video, también mostró una foto junto a Karol G en la que ambos lucen muy sonrientes.

Esta publicación del mexicano ya sobrepasó el millón de me gustas y los más de 2,700 comentarios.

El concierto de Karol G en Ciudad de México fue muy especial para ella, para quienes asistieron y para muchas personas que disfrutaron de la sorpresa que la colombiana llevó al escenario. Anahí, la cantante y actriz que pertenecía a la agrupación mexicana RBD (Rebelde), apareció en la tarima para cantar ‘Sálvame’, uno de los temas más famosos del grupo, a dúo con Karol G.

Este encuentro fue mágico para ambas, quienes no han dejado de compartir mensajes en las redes sociales con respecto al momento que vivieron juntas. Recordemos que Karol G es fan de RBD, y de Anahí, y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

“Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”, dijo Karol G al publicar un video del momento en el que cantaron juntas.

