Así fue el tras cámaras de la presentación de Karol G con Anahí que emocionó a millones de fanáticos

En Ciudad de México se vivió un momento mágico durante el concierto de Karol G. La cantante colombiana deslumbró a su público cuando Anahí, la artista que formó parte de la banda mexicana RBD (Rebelde), subió al escenario para interpretar junto a ella ‘Sálvame’, uno de los temas más populares de la agrupación que fue famosa en todo el mundo.

En el lugar los miles de fanáticos no dejaron de gritar y de cantar esta canción que sin dudas marcó a una generación de personas y al salir en las redes sociales este momento la emoción contagió a miles y miles de personas más.

En Instagram se ha hecho viral el video del momento en el que ambas interpretan este tema y muchos momentos más. Uno de ellos fue el tras cámaras de lo que fue esa presentación y en el que se vio el primer abrazo entre Anahi y Karol G, la emoción de ambas y cómo coordinaron para salir al escenario a cantar esa canción.

También se observa el instante en el que ambas reciben los sombreros que usaron sobre el escenario y que terminaron lanzando al público. “Te vas a dar cuenta de cómo eso se va a caer. O sea, hemos hablado de esto desde que empezamos el tour. Va a ser una locura”, le dijo Karol G a Anahi.

“Ay no”, le respondió la mexicana con mucha emoción en su rostro. “Estoy.. Es un honor para mí. Tengo 11 años sin subirme a un stage pero te lo juro que estoy muy emocionada”, continuó Anahi.

“Si ya te vas a aventar, avientate con ganas”, dijo la actriz y cantante mexicana minutos antes de subirse al escenario con Karol G.

Karol G es una gran fanática de RBD y esta presentación fue un sueño para ella: Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO. Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre”, escribió Karol G al compartir el video del momento.

