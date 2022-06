Natanael Cano no posará para más fotos con sus fans: “me siento como un objeto”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque sus niveles de popularidad no son comparables, el rapero mexicano Natanael Cano piensa seguir a partir de ahora el ejemplo de Justin Bieber, que en 2016 anunció que dejaría de tomarse fotografías con sus fans porque le hacían sentir como un animal en el zoo.

Algo parecido le sucede a Natanael, que ha anunciado a través de Instagram que él hará lo mismo adelantando que no habrá excepciones: “Tal vez sea tu cumpleaños, y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para darles sus felicitaciones”, ha señalado.

El artista ha dejado claro que en sus conciertos seguirá interactuando con sus fans porque, en esas circunstancias concretas, no le importan que le besen o le abracen cientos de personas. Sin embargo, si alguien se lo encuentra patinando por la calle, perderá el tiempo pidiéndole que pose para un selfie. “No los doy. No por mam*n. Me quita el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo”, ha insistido.

Natanael tampoco comprende por qué algunas personas le han criticado por la decisión que ha tomado sin reparar en que llevaba tres años accediendo a todas las peticiones que le hacían sus fanáticos, y eso a pesar de que muchos de ellos no mostraban ningún interés por él como persona.

“Una cosa es que a veces se pasen de lanza, y otra es que crean que uno es un objeto. ‘Ponte pa’ la foto, ponte ahí’. No soy un objeto, soy un humano, una persona. Hay veces que me piden una foto y se van. A veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Y ahí es cuando dices: Soy un objeto. A veces sí me dicen que me admiran, pero otros nada más vienen y me usan; y se toman la foto y se van”, ha añadido en otra publicación.