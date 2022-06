Amber Heard revela lo que siente por Johnny Depp: “lo amo con todo mi corazón”

Johnny Depp y Amber Heard acaban de salir de una larga batalla judicial en la que se acusaron mutuamente de abuso físico y psicológico.

Ahora, dos semanas después de que su juicio por difamación terminó a favor del actor, Amber ha revelado lo que siente por Johnny e insiste en que su amor por él no ​​ha desaparecido, a pesar de defender las acusaciones de abuso en su contra.

“Absolutamente. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón” Amber Heard

“Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude”, añadió.

Sin embargo, Heard también afirmó que teme que Depp presente más demandas por difamación luego de su reciente victoria: “tengo miedo de que haga lo que haga, diga lo que diga o cómo lo diga, cada paso que dé presentará otra oportunidad para este tipo de silenciamiento. Lo cual supongo que es lo que se supone que debe hacer una demanda por difamación: está destinado a tomar su voz”.

Con respecto al artículo de opinión de 2018 en el centro del juicio, Amber insistió en que no se trataba de su relación con Johnny, sino que se trataba “de que yo prestara mi voz a una conversación cultural más grande que teníamos en ese momento”, explicó.

​​Las revelaciones provienen de la segunda entrega de la entrevista que Heard mantuvo con Savannah Guthrie en el programa 'Today' de NBC. La conversación se transmitirá en su totalidad el viernes, 17 de junio, por la noche en Dateline.

