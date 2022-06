Amber Heard rompe el silencio con su primera entrevista después de perder el caso de difamación de Johnny Depp

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Amber Heard filmó su primera entrevista después de que hace dos semanas el jurado de la corte de Fairfax determinara que difamó a su exmarido, Johnny Depp, con un artículo de opinión de 2018 en el que se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

La conversación completa de una hora se transmitirá durante esta semana en el programa ‘Today Show’ de NBC, pero ya han trascendido algunos extractos de una charla en la que Amber se reafirma en sus declaraciones y asegura, además, que no se ha tomado como algo personal el sinfín de burlas que generaron sus testimonios en el tribunal.

“No me importa lo que uno piense de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”, le dijo la actriz a Savannah Guthrie, periodista del espacio matutino, quien le preguntó cómo se sentía acerca de la decisión del jurado.

“No los culpo. De hecho, lo entiendo, es un personaje querido. Y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico“, expresó.

Sin embargo, sí considera injusta la forma en que las redes sociales figuraron en el caso negativamente impulsado por algunos fanáticos de Depp.

“Aunque algunos estén completamente seguros de que merezco este nivel de odio y esas críticas, incluso si piensan que estoy mintiendo, la verdad es que nadie puede mirarme a la cara y decirme que lo que ha pasado en las redes sociales es una representación justa de la realidad. Nadie puede decirme que esto ha sido justo“, señaló.

A lo largo de los procedimientos judiciales, que se transmitieron en vivo en línea, los fanáticos de Depp inundaron las redes sociales con hashtags y sentimientos a favor de él y en contra de Heard. Los partidarios de Amber también se expresaron, pero en gran medida fueron ahogados por los seguidores de Johnny, los cuales incluso asistieron en persona fuera del juzgado.

“Lo diré de esta manera, ¿cómo podrían emitir un juicio? ¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y habían escuchado durante tres semanas testimonios incesantes e implacables de empleados pagados”, aseguró.

Amber Heard y Johnny Depp se acusaron mutuamente de abuso doméstico. Depp negó haber golpeado a Heard, mientras que ella dijo que golpeó al actor para defenderse.

Heard contrademandó a Depp por difamación, y el jurado se puso del lado de ella en un punto, aunque los expertos vieron el veredicto en gran medida como una victoria para el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ y como una indicación de que los miembros del jurado no creían en las afirmaciones de abuso de la actriz.

Depp recibió más de $10 millones en daños, que la abogada de Heard dice que no puede pagar.

