Belinda menea el cuerpo en un nuevo video y canta: “Nadie como tú me conoce”

Belinda estrenó un nuevo tema musical junto a Ana Mena. La canción se titula “Las 12” y el ritmo es bastante contagioso, ideal para bailar. En el video músical, que está en el canal de Ana Mena, se observa a las dos cantantes con ajustados atuendos, bailando sensualmente.

El video de la canción está ambientado con zombies a los que las cantantes combaten. “Este viernes @belindapop y yo venimos guerreras. LAS12 ESTE VIERNES!!!!!!!! Del 1 al 10 cuántas ganas hay????”, fue el mensaje con el que Belinda anunció la canción en su cuenta de Instagram mostrando parte del video musical.

Esta publicación de la cantante superó el millón de reproducciones. Ana Mena en su cuenta de Instagram previamente había publicado una imagen en la que posa junto a Belinda, con atuendos muy ajustados al cuerpo, para promocionar la canción y el video musical.

“Bailando como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce. Baby, como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo. Que nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce”, cantan las intérpretes al ritmo de esta pegajosa canción.

Belinda hace algunas semanas regresó formalmente a la actuación cuando se estrenó la serie ‘Bienvenidos a Éden’ a través de Netflix. En la producción española Belinda interpretó a ‘África’, en uno de los papeles protagónicos.

Previo al estreno Belinda llegó a España para promocionar la serie. En su tierra natal la cantante visitó varios programas de televisión e hizo varias sesiones fotográficas en donde destacó su sensualidad.

También asistió a la ceremonia de premiación de los Premios Platinos, luciendo un elegante vestido negro que llegaba hasta el suelo, pero dejaba al descubierto algunas partes de su abdomen plano. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 15,3 millones de seguidores, mostró las imágenes con el vestido desde la alfombra roja y el otras locaciones. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

