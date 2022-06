Door Dash da a conocer los restaurantes más queridos en Estados Unidos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Door Dash, la aplicación que conecta a los consumidores con sus negocios favoritos, dio a conocer su primera lista anual de premios en honor a los 100 restaurantes All Star más queridos en los Estados Unidos para 2022.

“Ser Most Loved no se trata solo de servir buena comida, también se trata de ser confiable y eficiente desde el punto de vista operativo”, dijo Christopher Payne, presidente de DoorDash. “Estos son los restaurantes en nuestras comunidades locales que ofrecen una excelente comida y siempre hacen un esfuerzo adicional. Es un honor para nosotros celebrar a estos increíbles socios que hacen que DoorDash sea excelente y que la experiencia para nuestros clientes compartidos sea de primer nivel”.

Con este listado, dice DoorDash, se hace un reconocimiento a este tipo de establecimientos. Los socios de restaurantes en esta lista no solo son buenos en su oficio, también son confiables, los mejores calificados por los consumidores y excepcionales en sus operaciones.

La aplicación señala que menos del 1% de los restaurantes en DoorDash calificaron. Desde la tienda de comida rápida de la esquina hasta el restaurante italiano que define el vecindario, la lista Most Loved All Stars 2022 de DoorDash celebra los restaurantes locales que van más allá para los pedidos en línea de sus clientes, una y otra vez.

DoorDash destaca que el objetivo de este ejercicio es preparar a los socios de restaurantes para el éxito y el crecimiento, y con Most Loved se trata de reconocer y recompensar a los restaurantes mejor calificados y más confiables: “Entre la comida, el servicio y la experiencia general, crear una experiencia de primer nivel para el cliente no es poca cosa”, comentó Payne.

Los restaurantes más queridos, según DoorDash:

1. AA POKE : Fort Wayne, IN

2. Cocina asiática Aikou : Morristown, Nueva Jersey

3. Airoma Café : Garden Grove, CA

4. Todo sobre Poke : Rancho Palos Verdes, CA

5. Barbacoa hawaiana Aloha : Pueblo, CO

6. Aloha Poke & Ramen : West Sacramento, CA

7. Restaurante Amar India : Dayton, OH

8. aoyama ramen : Olathe, Kansas

9. Bistró asiático 211 : Middletown, Nueva York

10. Sabor tailandés :Cranberry Township, Pensilvania

11. Parrilla en el patio trasero : Highland Park, IL

12. Bento’s Hibachi & Sushi Express : Gambrills, MD

13. Autoridad de tacos de Chicago : Chicago, IL

14. Rincón Kebab : San Fernando, CA

15. La última batalla de Custard : Lee’s Summit, MO

16. Damas Mediterranean Grill : Exton, Pensilvania

17. Darbar : Palo Alto, CA

18. Ding Tea Orange : Orange, CA

19. Parrilla mexicana de Don Gabino :Bend, OR

20. Emma’s : Deer Park, Nueva York

21. La yema voladora : Simi Valley, CA

22. FOB Poke Bar (Belltown): Seattle, WA

23. Taco artesanal folclórico : Municipio de Chatham, NJ

24. Fresh Catch Poke Co .: Williamsville, Nueva York

25. Giuseppe Pizza y restaurante familiar :Richboro, Pensilvania

26. La gran parrilla mediterránea griega : Township, MI

27. Pastelería griega – #1 Gyros: Missoula, MT

28. Gyro Guys parrilla halal : Everett, WA

29. Happy Donuts & Bagels : Ukiah, CA

30. Poke Bowl de Hawái : Staten Island, Nueva York

31. Casa de Hiro Bento :Rolla, MO

32. Miel hola : Los Ángeles, CA

33. Honolulu Poke Bar: Fort Collins, CO

34. Casa Humboldt : Chicago, IL

35. Ichi Tokio : Rochester, MN

36. Idli Dosa : Midland, MI

37. Poke de hierro : Stony Brook, Nueva York

38. JJ Poke Bowl: Pittsburgh, Pensilvania

39. Cocina japonesa Kaizoku : Indian Trail, Carolina del Norte

40. Estilo Kangnam : Harrisonburg, VA

41. Asador japonés Kinjo : Saratoga Springs, Nueva York

42. Koi Asian Fusion Lounge : Brick, Nueva Jersey

43. Koi Hibachi y cocina : Toms River, Nueva Jersey

44. Koi Kokoro : Islip, Nueva York

45. Krazy Moose Subs : Wasilla, Alaska

46. Lambruscoz Deli : Tulsa, OK

47. Little Original Joe’s: San Francisco, California

48. Pequeña V : League City, TX

49. Cocina Lotus de la India : San Rafael, CA

50. Donuts de Mag : Newport Beach, CA

51. Main Street Cafe & Bakery : Ankeny, IA

52. Mexican Grill 2000 : East Patchogue, Nueva York

53. Misago Bistro Sushi : Líbano, Pensilvania

54. The Modern Rotisserie & New England Soup Factory : Newton, MA

55. Perro caliente Myungrang : Garden Grove, CA

56. Pollo y Gyro de Nueva York : Canoga Park, CA

57. Ninja de Japón : Muncie, IN

58. Casa de fideos + té Kung Fu : Princeton, NJ

59. Restaurante chino OEC : Cartersville, GA

60. Un Waan Thai : San Francisco, CA

61. Pasta Volo : Asbury Park, Nueva Jersey

62. Restaurante Pho Hana : Torrance, CA

63. Casa de Pho Nguyen :Lynnwood, WA

64. Poke House y bar de té : St Paul, MN

65. Poke Junction : Palmdale, California

66. Estación PokéBowl : Lancaster, Pensilvania

67. Rascal’s Teriyaki Grill : Torrance, CA

68. Red Stone Pizza :Clovis, Nuevo Mexico

69. Sala Thai :Nueva York, Nueva York

70. Casa de ensaladas : Chicago, IL

71. Subs de especialidad de Sarducci : Kirkland, WA

72. Sawasdee : Soquel, California

73. Shana Thai :Mountain View, CA

74. Restaurante Shandong : Oakland, California

75. Rey de la bola de masa hervida de Shanghái : San Francisco, CA

76. Algo vegano : Toluca Lake, CA

77. Song Tea & Poke :Blaine, MN

78. Pizza Rellena : Milpitas, CA

79. Cocina soleada :Monte Julieta, TN

80. Sushi Neko : Queen Creek, Arizona

81. Hora del sushi : Dallas, TX

82. Reino de las gachas de avena de Taiwán : Cupertino, CA

83. Taj Mahal :Kansas City, MO

84. Sabor de Corea : Chantilly, VA

85. Tatsu Ramen :Pasadena, CA

86. Deriva tailandesa : Orem, UT

87. Mesa tailandesa : Whittier, CA

88. Tisana : San Jose, CA

89. Poké Bowl de Tomo :Knoxville, TN

90. Sandwich House de Tony Boy : Livingston, NJ

91. Pizza Triple Beam : Los Ángeles, CA

92. Fresco retorcido : Overland Park, KS

93. Cocina japonesa Umi : Stafford, VA

94. Wasabi Bistró : Hershey, Pensilvania

95. Cocina callejera mundial : Minneapolis, MN

96. Yama Sushi : Municipio de Manalapan, Nueva Jersey

97. Deliciosa barbacoa hawaiana : Pittsburg, CA

98. Casa deliciosa : Brentwood, CA

99. Cocina tailandesa de Yupha : Tempe, AZ

100. Zena Sushi : Hurst, Texas

Para consultar la lista DoorDash ingrese aquí:

