Irina Baeva aclara los rumores sobre el nuevo proyecto de Gabriel Soto con Martha Julia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Irina Baeva se pronunció sobre el nuevo proyecto en el que se encuentra trabajando su prometido Gabriel Soto, se trata de un caso un tanto particular luego que él se tuvo que reencontrar con la que fue el gran amor de su vida hace aproximadamente 20 años.

“Sí, es más, le prohibí que fuera a grabar, pero no me hizo caso (…) No es cierto, es broma. No, claro que no (…), para mí una relación de pareja siempre se tiene que basar a fuerza de la confianza. Yo a Gabriel le tengo total confianza y si no la tuviera, yo creo que no estaría con él ni con nadie”, dijo la actriz de origen ruso a los medios de comunicación.

Toda esta situación surge luego que al actor le tocara trabajar con la mexicana Martha Julia, quienes tuvieron una relación entre 2002 y 2004. Ambos dieron varias entrevistas y llegaron a aceptar en diversas ocasiones y por separado que eran los amores de sus vidas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado el motivo de la separación, aunque se especula que haya sido producto de una infidelidad.

“Muy feliz, muy contenta de que nos hayan reunido obviamente porque teníamos mucho tiempo de no vernos y no habíamos coincidido en un proyecto y pues obviamente nos da mucha felicidad cuando tienes un gran cariño tan grande y cuando fue una historia tan bonita, pues obviamente hay algo bien bonito”, expresó Martha Julia a los medios de comunicación.

El mexicano y su ex están trabajando en una nueva telenovela, pues se trata de la nueva versión de ‘La Madrastra’. Además, también se encuentra Aracely Arámbula, con quien también tuvo un romance hace años.

Baeva y Soto están comprometidos desde hace más de dos años. Sin embargo, no han podido realizar la ceremonia debido a que la familia de Irina se encuentra en Rusia y los parientes sienten que no están dadas las circunstancias para realizar un viaje hasta México. Por ello, el padre de la novia le dijo que no los esperaran y se casaran sin la presencia de ellos.

Te puede interesar:

· Tras el reencuentro: El supuesto gran amor de la vida de Gabriel Soto ¿Irá a su boda?

· Gabriel Soto se reencontró con quien habría sido el amor de su vida e Irina Baeva no estaría muy contenta

· Otra vez: Actor Gabriel Soto dio a conocer que su boda con Irina Baeva fue aplazada momentáneamente