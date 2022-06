Gabriel Soto se reencontró con quien habría sido el amor de su vida e Irina Baeva no estaría muy contenta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Martha Julia y Gabriel Soto tuvieron un romance desde el año 2002 hasta el 2004, y es que en diversas oportunidades y por separado, cada uno indicó que creían que eran “el amor de su vida”. De hecho, fue una posición que él mantuvo durante algún tiempo, inclusive, hasta haber conocido a Geraldine Bazán quien es la madre de sus dos pequeñas.

“Martha Julia es un tema del que me es muy difícil hablar. La adoro con toda mi alma, siempre le voy a tener un gran cariño, creo que es el amor de mi vida“, manifestó en una entrevista concedida al diario La crónica de hoy, en el año 2006.

Sin embargo, cuando el actor decía eso todavía no mantenía un romance con Bazán.

La actriz mexicana dijo en mayo de 2019 que: “Para mí, él sí lo fue (el amor de su vida). Yo creo que todos tenemos esa personita que siempre nos llevamos en el corazón y para mí, él siempre lo fue”, declaró a Radio Fórmula.

Recientemente la pareja de actores tuvo la oportunidad de compartir juntos, y es que se trata de las filmaciones que se están dando a la nueva versión de la telenovela ‘La Madrastra’, y que además se encuentra como protagonista Aracely Arámbula. Por si fuese poco, esta última también sostuvo una relación sentimental con Gabriel.

Martha y Soto fueron vistos hablando de una manera bastante tranquila mientras el equipo de producción los estaba alistando para que grabaran una de las escenas. En las imágenes que fueron grabadas por Televisa Espectáculos, al mexicano se le nota bastante concentrado, oyendo lo que ella le comenta. View this post on Instagram A post shared by Televisa Espectáculos (@televisa_espectaculos)

Casi 20 años después y todavía se desconoce el motivo real de la ruptura. Algunos mencionaron que ella le fue infiel a él aparentemente con el exboxeador y además político, Jorge Kahwagi. En el caso de él, también se dice lo mismo solo y que según habría estado con la actriz Michelle Ramaglia, al mismo tiempo que tenía una relación oficial. View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

“Él está feliz con una relación, la cual hay que respetar y me da mucho gusto que esté contento y que lo encuentre (el amor)”, dijo Martha Julia a Radio Fórmula.

