¡Ni un poquito de discreción! Descubrieron a Piqué de fiesta con una rubia desconocida en Estocolmo (Foto)

Sin duda alguna la discreción no es una característica fuerte para Gerard Piqué, pues no han pasado ni dos semanas desde que se confirmó su separación con Shakira, y ya lo han visto en más de una ocasión con una mujer catira de identidad desconocida.

Según los periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa de El Periodico, el futbolista fue visto en una mega fiesta en Estocolmo, Suecia, junto a la misteriosa mujer, que según algunos, se parece a Shakira.

Sekundärskammen som sköljer över mig efter att ha läst Katrin Zytomierska (now, that is blast from the past!) fylle-insta om Piqué skojar man inte bort. pic.twitter.com/HsCRdLSfvl — Mats W. Svensson (@MatsWS) June 18, 2022

Cuentan que el 15 de junio Piqué viajó a la capital sueca para asistir al evento “Brilliant Minds”, al que fue invitado como CEO de su empresa Kosmos, que se dedica al desarrollo de proyectos en el ámbito deportivo.

La fiesta se realizó el viernes 17, y Piqué llegó vestido con un suéter con capucha y acompañado de una mujer rubia.

Al parecer estuvieron juntos toda la noche ingiriendo bebidas y conversando.

La influencer y empresaria sueca Katrin Zytomierska le tomó una foto a la pareja y la publicó en sus redes sociales y de inmediato se hizo viral.

La mujer lo hizo como una venganza ante un desplante que le hizo el futbolista cuando ella le pidió una foto para su hijo.

Hahahaha den fullkomliga slakten av det engelska språket, den totala galenskapen, hybrisen, shania twain-citatet och den så oerhört oväntade beefen katrin zytomierska vs gerard pique gör detta till årets instagraminlägg UTAN KONKURRENS pic.twitter.com/eHnvyfHAJz — eric sporrong. (@erccyy) June 18, 2022

“Le pregunté si podía saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero si un engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”, contó Zytomierska a Lorena Vázquez y Laura Fa.

La fotografía la acompañó con un mensaje bastante contundente hacia el futbolista.

“Escúchame perdedor, Gerard Piqué. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían sexo contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”, reza el post.

Luego tuvo que borrar la publicación porque la empezaron a seguir muchos españoles dejándole todo tipo de mensajes.

