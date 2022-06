Chiquis Rivera resalta sus prominentes curvas en escotado y ajustado enterizo con aberturas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera realizó hace unos días una presentación en Fort Worth, Texas, donde aprovechó para deleitar la pupila de los asistentes con un modelito que causó gran revuelo.

En unos videos que circulan en redes sociales, se puede ver a la hija de Jenni Rivera interpretando algunos de sus más famosos temas y conviviendo con sus fans, tomándose fotos y hasta bebiendo directamente de una botella que le ofrecieron. Pero lo que más llama la atención de los clips, es que la cantante utiliza un ajustado enterizo con aberturas escotado hasta el ombligo color negro, mismo que hace resaltar cada centímetro de sus prominentes curvas.

Cabe mencionar que apenas unos días antes, Chiquis Rivera aprovechó para dejar con el ojo cuadrado a propios y extraños al aparecer en un breve clip presumiendo el cuerpazo que ahora mantiene tras perder varias libras demás. En el material, la intérprete de temas como ‘Abeja Reina’ y ‘Vas a Volver, muestra sin pudor su vientre plano, piernones, y prominente retaguardia, enfundada con una tanga tipo hilo dental casi invisible y un diminuto top color café. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

En cada uno de sus shows, Chiquis siempre luce sensuales atuendos. Prueba de ello, fueron los leggins de piel que enfundó durante una presentación en Austin, Texas, como parte de su de su tour “Abeja Reina”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

