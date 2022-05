En microtanga y sin sostén, Chiquis Rivera muestra el masaje que le hicieron en la retaguardia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Chiquis Rivera dejó con el ojo cuadrado a sus admiradores y elevó varios grados la temperatura al compartir en sus historias de Instagram varios videos en los que exhibe sin pudor su anatomía y deja poco a la imaginación.

Hace unas horas, la cantante subió unos clips donde aparece recostada boca abajo, sobre una camilla, mientras muestra cómo le aplican un masaje reductivo y anticelulitis en su voluptuosa retaguardia. Pero lo que más llamó la atención, es que la hija de Jenni Rivera no lleva puesto sostén y solo usa una microtanga negra.

Como era de esperarse, las publicaciones han generado revuelo y miles de visualizaciones.

Apenas unos días atrás, Chiquis Rivera ya había dado de qué hablar en redes sociales cuando publicó un material en el que se le puede ver caminando de forma sensual por un pasillo, enfundada con botas altas, sombrero, y un ajustado vestido, cuando de repente, se agacha y deja ver parte de sus caderas, aparentemente sin llevar puesta ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Cabe señalar que Chiquis se encuentra de manteles largos por el estrenó su más reciente álbum, el cual lleva por nombre ‘Abeja Reina’ y hasta el momento ha tenido una buena aceptación del público. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

–Chiquis Rivera habló de la profunda depresión que atravesó tras separarse de Lorenzo Méndez

–Aseguran que a Chiquis Rivera le encantaría convertirse en mamá y ahora sí planea congelar sus óvulos

–Chiquis íntima, con nuevo álbum, ‘Abeja Reina’, confiesa: “Sé lo que dejo en la vida de cada persona”