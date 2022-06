Mujer publica foto de Gerard Piqué con una misteriosa rubia como venganza por no saludar a su hijo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gerard Piqué no ha dejado de generar polémica desde que anunció su separación de Shakira, quien fuera su pareja por 12 años, en un comunicado en conjunto.

Recientemente, el futbolista fue trolleado por la dueña de un restaurante sueco que publicó una foto de él con una misteriosa rubia en una fiesta.

Según la fan, el defensa del Barcelona se negó supuestamente a saludar a su hijo, amante del futbol, lo que la llevó a tachar al astro de “perdedor” en una publicación en las redes sociales que ya es viral.

Katrin Zytomierska afirmó que la fama se le había subido a la cabeza a Gerard con su desprecio público y compartió la instantánea de él con su nueva compañera tras su separación de la cantante colombiana.

La foto de Piqué, de 35 años, con una sudadera con capucha junto a la joven con un gorro blanco se hizo viral durante el fin de semana mientras la prensa española trataba de identificarla.

La empresaria Katrin, que también es una famosa bloguera y presentadora de televisión en su Suecia natal, dijo en un mensaje sin tapujos junto a la instantánea que tomó en el evento de Estocolmo el viernes por la noche: “Escúchame tu perdedor @3gerardpique. Probablemente la mayoría de las chicas de esta fiesta quieren xxxx contigo. Te veo e inmediatamente pienso en mi hijo. Fui claro contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste que no ¿Porque eres qué? ¿Un tipo que puede regatear un balón? Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se ha metido en tu cabeza y eso es patético. No eres todo eso, sólo eres un chico con un balón. Yo mismo tengo eso, un chico con una pelota. Pero sabes que el karma existe”.

El furor creado por la foto de venganza de Katrin, tomada en una fiesta que formaba parte de un evento llamado ‘Mentes Brillantes’ al que Piqué había asistido como director general de su firma Kosmos, hizo que ella privatizara su cuenta de Instagram el fin de semana.

El muy hdp ya se anda mostrando con su nueva novia. @3gerardpique sos peor que Antonio de la Rúa al final. pic.twitter.com/pLHtYetJP2 — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) June 19, 2022

Katrin contó a las periodistas catalanas Lorena Vásquez y Laura Fa antes de tomar la drástica medida: “Le pregunté si podía saludar a mi hijo y me dijo que no. Un poco sorprendida le volví a preguntar y su respuesta fue la misma”.

La mujer añadió: “No fue grosero, pero sí un poco arrogante. Supongo que porque es un futbolista tan conocido… pero yo no lo había conocido hasta entonces. Después hice la foto para publicarla en Instagram”.

Katrin reconoció que no tenía ni idea de quién era la misteriosa amiga del futbolista.

Gerard y Shakira confirmaron el fin de su relación de 12 años el mes pasado. La ex pareja -que son padres de sus hijos Milan, de nueve años, y Sasha, de siete- publicó un comunicado conjunto en el que decían: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Pedimos privacidad en este momento por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad. Gracias de antemano por su comprensión y respeto”.

El medio español ‘El Periódico’ informó que la pareja vive separada desde hace unas semanas después de que Piqué fuera expulsado de la casa familiar por la estrella del pop.

Según las fuentes, Piqué lleva desde entonces un “estilo de vida de fiesta” en su departamento de soltero y disfrutando de noches de fiesta con sus compañeros de equipo.

