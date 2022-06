Reconocida actriz colombiana vende su ropa íntima usada y afirma que: “No entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Aura Cristina Geithner bien que ha sabido aprovechar el tiempo y los avances que hay a través de las creaciones de plataformas y las actualizaciones de las redes sociales que la han ayudado con un nuevo emprendimiento que a más de un hombre lo cautiva.

La colombiana desde hace más de un año abrió su cuenta en OnlyFans, que como ya se conoce, es un servicio por suscripción para que puedan disfrutar del contenido que ella ofrece a través de esa vía. Además, ofrece diferentes planes, aunque el más accesible es el de 19.99 dólares al mes.

“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, expresó a People en Español.

Siempre ha buscado de emprender, y es que ahora también se dedica a la venta de la ropa íntima de la que hace uso. Por ello, quiso explicar que no hace entrega de prendas que no estén aseadas, pues la actriz mantiene su higiene al máximo para poder dárselas a quienes paguen el precio que ella decida.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal”, dijo en ‘Al Rojo Vivo’.

A sus 52 años, quiso aclarar que sigue considerándose una persona: “Atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias” explicó Geithner a Telemundo.

Además, manifestó que cuenta con el apoyo de sus parientes más cercanos para poderse dedicar a esto todos los días. A su vez, destacó que no le da la más mínima importancia a la opinión de terceros.

“A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas”, manifestó a People en Español, y añadió que: “Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio”.

La también modelo explicó que cada persona tiene que aprovechar de adaptarse a los nuevos avances que se van presentando.

“Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento”, dijo.

