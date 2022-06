Khloë Terae, la bomba ardiente de Canadá, se toma una copa de champán sin ropa interior

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for blu

Khloë Terae es una modelo de origen canadiense que ha logrado cautivar al mundo con su belleza y flexibilidad. Muchos la recuerdan por realizar sensuales poses con bikinis pequeños o lencería transparente mientras realiza ejercicios de yoga o gimnasia.

La sexy rubia, actualmente comparte en sus redes sociales los varios viajes que realiza por el mundo, para mostrar los mejores hoteles del mundo. Famosas como ella y Demi Rose prácticamente le hacen publicidad a varios destinos del mundo. En uno de sus últimos viajes disfrutó de una deliciosa champán, la cual se tomó sin ropa interior, estando junto a una amiga.

Khloë Terae estuvo, además, desfilando en Cannes. Como ella, otras estrellas de Instagram se dieron ese gusto. Entre ellas: Michelle Salas y Ana Sarelly. View this post on Instagram A post shared by Hofit Golan (@hofitgolanofficial)

Aquí Michelle Salas: View this post on Instagram A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Anna Sarelly: View this post on Instagram A post shared by Anna Sarelly (@annasarelly)

Khloë Terae es una sexy modelo que como Demi Rose se han convertido en celebridades que con su belleza exponen los lugares más paradísiacos del mundo. En muchos de estos, hasta se han bañado al desnudo, aquí un ejemplo de esto: View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

