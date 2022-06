Brad Pitt planea retirarse de la actuación: “De un tiempo a la fecha me veo en mi última etapa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Brad Pitt ha dado una de las peores noticias de los últimos meses a sus seguidores. El actor ganador del premio Oscar ha hablado de su retiro de la actuación, donde ha construido una exitosa carrera por más de tres décadas.

“De un tiempo a la fecha me veo ya en mi última etapa. Este último semestre o trimestre“, dijo el reconocido actor en una reciente entrevista con la revista GQ británica, al tiempo que se cuestionó cómo es que lo hará. “¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”.

Si bien Brad Pitt se encuentra en una etapa de reflexión en la que analiza su siguiente paso, no parece que vaya a olvidarse por completo de Hollywood.

Como es bien sabido, el actor también tiene una carrera sólida como productor gracias a Plan B Entertainment, la compañía que fundó en 2011 con Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.

La productora ha estado detrás de películas de gran éxito como ‘The Departed’, ‘Kick-Ass’, ‘The Tree of Life’ o ‘Moneyball’. En la última década obtuvo el Oscar a Mejor Película gracias a ’12 Years a Slave y Moonlight’, así como el premio David O. Selznick de la Asociación de Productores de América como reconocimiento a su trayectoria

La productora de Pitt está involucrada en proyectos importantes a futuro, como la secuela de ‘Beetlejuice’ y películas de Bong Joon-ho (‘Parasite’), Joseph Kosinski (‘Top Gun Maverick’) y Jon Watts (‘Spider-Man’).

En la charla con la publicación, Pitt también se sinceró acerca de la oscuridad que vivió cuando fumaba y bebía sin moderación, hábitos que abandonó por completo, luego de su separación de Angelina Jolie hace más de seis años.

Además, compartió que, por primera vez en su vida, comienza a reconocer la depresión que lo acompañó prácticamente desde la niñez.

La estrella, quien obtuvo el Oscar como mejor actor de reparto por la cinta ‘Once upon a time in Hollywood’, dio el paso decisivo en su trayectoria con la película de 1991 ‘Thelma & Louise’, protagonizada por Susan Sarandon y Geena Davis. No obstante, llegó al estrellato al protagonizar otras grandes producciones como ‘ Interview with the Vampire’, ‘Legends of the Fall’, ‘Seven’ y ‘ 12 Monkeys’, durante la década de los años 90. View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt Italian fanpage (@bradpittitalianfanpage)

