Salt & Straw lanza perfumes que puedes rociar en tu helado o sobre ti mismo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Salt & Straw es una pequeña cadena de helados que estará celebrando el Día Nacional del Helado lanzando tres perfumes que no solo puedes rociar en ti mismo, sino también en tu helado, el primer perfume en su tipo.

Estos perfumes comestibles pretenden mejorar la experiencia que puedes disfrutar al comer tu postre helado, aunque no intervienen directamente en el sabor. Gran parte del gusto proviene del olfato, pero según Salt & Straw, la mayoría de los helados no tienen olor debido a sus temperaturas súper bajas.

Introducing Culinary Perfume, An Edible Fragrance. The first ice cream topping that’s crafted for an all-sensory ice cream experience featuring 3 flavors: A Cloud of Cocoa, A Swoon of Citrus, and A Plume of Blossoms. Available in shops & online July 17th: https://t.co/0gprUgMcyu pic.twitter.com/R4tKbcCYlN — saltandstraw (@saltandstraw) June 23, 2022

Para el lanzamiento de estos perfumes únicos la marca de helados trabajó con la perfumería Imaginary Authors. Las dos marcas ya habían trabajado juntas en un perfume no comestible basado en el olor de un cono de waffle recién horneado.

Los encargados de desarrollar los perfumes decidieron enfocarse en los tres aromas que podrían comprender “el helado napolitano” de perfume. Las tres serían versiones de cítrico, floral y vainilla amaderada, aunque finalmente se cambio el aroma de vainilla y por chocolate.

Los tres perfumes disponibles son Cloud of Cocoa, Swoon of Citrus y Plume of Blooms. Cloud of Cocoa imita el interior de una panadería, con notas de batido malteado, chocolate y whisky japonés; Swoon of Citrus tiene toques de pastel de lima, lichi y limón y Plume of Blooms tiene notas de jazmín y madreselva.

Para usar el perfume es ideal rociar primero el cono o el tazón y luego agregar un poco más de perfume en las bolas de helado. Posteriormente puedes esperar unos segundos para experimentar completamente el aroma antes de dar el primer bocado.

Los nuevos perfumes comestibles estarán para ordenar en línea en la página de Salt & Straw y como topping en tiendas. Ahora se puede ingresar a la lista de espera para cuando se lancen los perfumes el 17 de julio, Día Nacional del Helado.

Una botella de 65 ml se vende al por menor a $65, un paquete de tamaño de viaje de tres de cada aroma de 10 ml cuesta $48 y para aquellos que desean probar antes de animarse por una botella, pueden probar un rocío en su helado en tiendas minoristas por 50 centavos.

Los perfumes para el helado son innovadores ya que no son fragancias corporales con aroma a alimento, sino aromas comestibles que aromatizan el helado y que se pueden aplicar en el cuerpo.

Te puede interesar:

–Un nuevo perfume “Frites by Idaho” te hace oler papas fritas

–Marca de bocadillos lanza un anillo de diamante con corte de palomita de maíz

–Las galletas Girl Scout tienen una colección de maquillaje