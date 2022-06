Alan Tacher de Univision abre su corazón sobre Pati Chapoy: “Consiguió que me dieran un dinerito mensual”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alan Tacher puede presumir de haber pertenecido a las televisoras más importantes de habla hispana; sin embargo, confiesa que los inicios de su carrera fueron extremadamente duros y que, de no ser por Paty Chapoy, probablemente se habría dado por vencido muy pronto.

En entrevista con Yordi Rosado, el presentador reveló que su salida de Televisa fue muy impulsiva, pero luego de batallar en Tv Azteca durante varias semanas, la conductora de Ventaneando fue quien le ayudó a abrirse camino en la empresa.

“Yo me fui de Televisa porque me habló una chava y un día después de que yo llegué a ella la despidieron. Nunca había dicho esto, pero Paty Chapoy me salvó la vida, vio que me arriesgué a dejar la carrera y consiguió que me dieran un dinerito mensual. Nunca tuve la oportunidad de estar en un programa suyo, pero le agradezco infinitamente lo que hizo por mí y siempre que puedo se lo digo“, contó Alan.

Además, el conductor señaló que después de su conducción en La Academia se volvió uno de los consentidos de la televisora del Ajusco, pero lamentablemente los problemas llegaron después de la mano de los productores y se vio obligado a renunciar.

Lee más sobre Alan Tacher:

Francisca Lachapel fue rechazada en el casting de la bioserie de Gloria Trevi pero la cantante ¿la quiere de protagonista?

Alan Tacher a Raúl González: “Mi hermano del alma, quién dice que la familia no se escoge”

Cristy Bernal, esposa de Alan Tacher, derrite la nieve posando en bikini