Roe vs. Wade: LeBron James, Megan Rapinoe y más, reaccionaron a la polémica decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto en EE.UU.

La decisión que tomó este viernes la Corte Suprema de los Estados Unidos al revocar la sentencia del caso Roe vs. Wade y suspender el derecho constitucional del aborto libre en la nación provocó reacciones en todos los sectores de la población, y en el deporte no fue la excepción.

Desde la leyenda de la selección femenina de fútbol en Estados Unidos, Megan Rapinoe, pasando por el basquetbolista de Los Ángeles Lakers, LeBron James y otros jugadores y jugadoras de la NBA y WNBA reprocharon la sentencia en sus redes sociales.

Rapinoe, ganadora del Balón de Oro en 2019 y quien a menudo se le ve inmiscuida en temas sociales y de apoyo a la comunidad LGBTI+, no perdió la oportunidad para expresar que el tema del aborto no puede ser considerado político sino de derechos humanos, asegurando también que se siente triste por la decisión del ente supremo.

“Es difícil poner en palabras lo triste que es este día para mí personalmente, para mis compañeros y compañeras de equipo y para todas las personas a las que esto afectará. Desde una perspectiva individual, es difícil vivir en un país que es una ola violenta constante e implacable de ataques contra las mujeres”, dijo Rapinoe en la previa del partido amistoso entre su selección y Colombia.

Su compañera de equipo Lindsey Horan coincidió con ella señalando: “No me gusta hablar de esto muy a menudo, pero despertarme y escuchar esa noticia no fue bueno. Todavía estoy un poco sorprendida y trato de asimilarlo todo. Siento que esto es un paso atrás para nuestro país”.

Por su parte, LeBron James acudió a las redes sociales y tras retwittear una serie de tweets donde el expresidente Barack Obama rechazaba la abolición del derecho al aborto, posteriormente replicó otro tweet en el que se aseguraba que si la decisión “se tratara de bebés, los estados del sur harían todo lo posible” en reducir las tasas de mortalidad.

It’s ABSOLUTELY ABOUT POWER & CONTROL!! https://t.co/Bx9VJH1PTj — LeBron James (@KingJames) June 24, 2022 “Es absolutamente sobre poder y control”, dijo LeBron James en referencia al decreto de la corte.

También coincidieron con el punto de vista del ‘Rey’ la Asociación de Jugadoras de la WNBA, quien a través de un contundente comunicado fijaron posición sobre el derecho al aborto.

“Esta decisión muestra una rama del gobierno que está tan desconectada del país y de cualquier sentido de la dignidad humana (…) ¿Estamos en una democracia donde las armas tienen más derechos que las mujeres?” comentó el sindicato en el texto.

This ruling provides a treacherous pathway to abortion bans that reinforce economic, social and political inequalities and could lead to higher rates of maternal mortality while eviscerating rights to reproductive freedom for everyone. #BansOffOurBodies pic.twitter.com/ND8kcx3viL — WNBPA (@TheWNBPA) June 24, 2022

El basquetbolista de Portland Trail Blazers, Josh Hart, se lamentó por la sentencia y se disculpó “en nombre de todas las mujeres en el país”. To the women in this country….I’m Sorry— Josh Hart (@joshhart) June 24, 2022

Por último, otra leyenda del deporte y del tenis estadounidense, Billie Jean King, utilizó Twitter para fijar su posición en contra de la Corte Suprema, asegurando que esta decisión no terminará con el aborto.

“La Corte Suprema anuló Roe v. Wade, que durante casi 50 años ha protegido el derecho al aborto. Esta decisión no terminará con el aborto. Lo que terminará es el acceso seguro y legal a este procedimiento médico vital. Es un día triste en los EE. UU.”, aseguró Jean King, ganadora de 39 títulos de Grand Slam. The Supreme Court has struck down Roe v. Wade, which for nearly 50 years has protected the right to abortion.



This decision will not end abortion.



What it will end is safe and legal access to this vital medical procedure.



It is a sad day in the United States.— Billie Jean King (@BillieJeanKing) June 24, 2022

Aunque la Corte Suprema revocara este viernes la decisión del derecho al aborto protegido en Estados Unidos, hace casi un mes se filtró un documento que adelantaba esta acción, lo que provocó también reacciones en aquella ocasión.

Una de ellas provino del siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien aunque no es estadounidense se manifestó en la previa del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 a través de su cuenta de Instagram sobre la posibilidad de que se suspendiera el aborto.

In light of a US court judgement protecting a woman's right to choose to have an abortion potentially being overturned, which has sparked huge public debate, Lewis Hamilton has spoken out ahead of this weekend's Miami Grand Prix ⬇️ pic.twitter.com/3bYYYB45tJ— The Race (@wearetherace) May 5, 2022

“Me encanta estar en los Estados Unidos, pero no puedo ignorar lo que está pasando en este momento y lo que algunos en el gobierno están tratando de hacerles a las mujeres que viven aquí. Todo el mundo debería tener derecho a elegir lo que hace con su cuerpo. No podemos permitir que nos quiten esa opción”, comentó Hamilton.

