Los pies de Adamari López causan sensación gracias a estos preciosos zapatos, diseños de Flor de María Rivera

No hay outfit completo sin zapatos y Adamari López lo sabe. La conductora de Hoy Día se ha logrado destacar entre las muchas conductoras de televisión, por tener un gusto impecable en zapatos. Desde hace mucho tiempo ha conquistado la pantalla chica con los diseños de Flor de María. Aquí te compartimos un video en el que se pueden apreciar los maravillosos diseños que la puertorriqueña ha lucido, tanto en el programa matutino de Telemundo, como en otros eventos de alfombra roja.

Sobre los diseños de Flor de María podemos decir que son sumamente atractivos. Los colores son llamativos, el estilo permite que la mujer luzca no sólo sus piernas, sino también sus pies. Las tiras ya sean de colores o en tonos neutros permite que la pierna se vea incluso más larga y definitivamente realza cualquier prenda que se lleve. View this post on Instagram A post shared by FLOR DE MARIA RIVERA (@flordemariafashion)

Adamari tiene su propia colección en casa. La puertorriqueña es una fuerte y leal consumidora. View this post on Instagram A post shared by FLOR DE MARIA RIVERA (@flordemariafashion)

Adamari sabe además que estos zapatos acompañan cualquier outfit, no todos deben lucirse sólo con vestido o faldas cortas. Quedan muy bien con pantalones de vestir en combinación con atuendos casuales, como bien lo demuestra la mamá de Alaïa. View this post on Instagram A post shared by FLOR DE MARIA RIVERA (@flordemariafashion)

