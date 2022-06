Lis Vega deja tirando baba a sus fans al presumir la retaguardia en ceñido body de hilo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lis Vega es una de las famosas que más bajas pasiones desata en las principales redes sociales. Con publicaciones que algunas veces rozan el límite de la censura, la cubana sabe acaparar miradas y logra que su popularidad incremente día con día.

En esta oportunidad, la actriz y cantante no se tentó el corazón para sorprender a sus seguidores con un atuendo que dejó tirando baba a los usuarios de Instagram. Con un ceñido body tipo hilo dental, la también vedette presumió toda su prominente retaguardia en un sugerente posado.

“🖤🎬 Vive tu propia película 💋”, escribió en las postales que tienen casi 200,000 corazoncitos rojos y casi 500 comentarios.

En otra publicación, Lis reveló el motivo de su candente outfit, mismo que lució durante su actuación junto a su colega y compatriota Dunia Ojeda, en la marcha del orgullo LGBT+ 2022 que se llevó a cabo en la Ciudad de México. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Por si no fuera suficiente, Lis Vega también aprovechó para expresar que espera con ansia que llegue el verano para ir a Miami, a través de un video en el que se dejó admirar sus torneadas curvas con un mini bikini color negro. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

También te puede interesar:

–Lis Vega muestra sus voluptuosos atributos de frente y de espaldas con pequeño bikini

–En video, Lis Vega menea la retaguardia usando un bikini hilo dental