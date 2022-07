Carlos Sainz se convierte en el segundo español en conquistar una pole position en la Fórmula 1

El español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará primero este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra), donde su compatriota Fernando Alonso (Alpine) saldrá séptimo y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto.

Sainz, de 27 años, firmó la primera ‘pole’ de su carrera en F1 al dominar la lluviosa calificación de este sábado, en la que, en su mejor vuelta, cubrió, con el neumático intermedio, los 5.891 metros de la mítica pista inglesa en un minuto, 40 segundos y 983 milésimas, 72 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, que arrancará a su lado en la primera fila en una carrera en la que los compañeros de éstos, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y ‘Checo’ Pérez, cuarto en la cronometrada principal, lo harán desde la segunda.

🏁 Histórica primera pole position de Carlos Sainz en la Fórmula 1 en una clasificación salvaje en un Silverstone empapado.



📌 Un piloto español no lo conseguía desde el GP de Alemania 2012. Entonces fue Alonso, que hoy ha sido 7º. pic.twitter.com/OIiuPvfU9O — Relevo (@relevo) July 2, 2022

Alonso saldrá séptimo, desde la cuarta hilera, al lado del inglés George Russell (Mercedes) -octavo este sábado- y por detrás de dos compatriotas de éste, su compañero el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton -quinto- y Lando Norris (McLaren), que afrontarán la prueba desde la tercera fila.

Desde la quinta lo harán el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams), que por primera vez en su trayectoria en la F1 alcanzó la tercera ronda (Q3) de la calificación.

La décima carrera del Mundial está prevista a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros.

“Pensaba que la vuelta no era tan especial, me sorprendió la pole”

“Gracias a todo el público, gracias por estar aquí bajo esta lluvia”, declaró Sainz, de 27 años, nada más bajarse del coche en Silverstone, donde completará su Gran Premio número 150 en la categoría reina. “Ha sido una buena vuelta, pero tuve algún que otro problema con el agua, que hacía fácil que el coche coleteara”, añadió el talentoso piloto madrileño, que lleva once podios en la F1 y que este domingo buscará su primer triunfo en la división de honor del automovilismo. 🇬🇧 Extremely happy! First pole, at Silverstone, in the wet! It was extremely tricky out there but a final good lap gave us pole. Weekend is not over, but I’m ready for tomorrow and we’ll fight for the win. Let's race!



👉https://t.co/L6tIG60cAr



–#Carlossainz pic.twitter.com/ucOqPskQFL— Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 2, 2022

“La vuelta no pensaba que hubiese sido tan especial, por eso me pillo de sorpresa, la verdad”, comentó el español de Ferrari, que viene de acabar segundo en Canadá y que este domingo buscará su primer triunfo en la categoría reina en el circuito que albergó la primera carrera de la historia de la F1, en 1950.

