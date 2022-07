Entérese de las escandalosas exigencias de Jennifer López para poder cantar en televisión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Jennifer López ha sido una de las artistas más integrales que existen en el mundo, así lo ha dejado saber durante su amplia carrera profesional donde ha logrado resaltar grandes éxitos en este largo camino. Por ello, considera que puede exigir lo que desea para cada una de sus presentaciones, pues su talento en todo lo que se propone ha dejado su nombre bien marcado.

La también bailarina siempre ha sido caracterizada por su empeño en querer salir adelante en cualquier área que se le presente, y por esto es que tiene ciertas condiciones antes de poder asistir a un show porque siempre le ha gustado que todo sea blanco, se trata desde las paredes, muebles, cortinas y hasta las alfombras.

Esta podría ser una de las cosas por las que siempre ha sido catalogada como “diva” en el mundo del entretenimiento. Dannii Minogue, fue una de las personas que entró y pudo visualizar el camerino de uno de los lugares donde se presentó López, hecho que fue lo único que le permitió poder aceptar llevar a cabo dicha presentación.

La cantante contó durante su podcast ‘The 90’s’ lo que para ella habría sido una “historia de diva” lo que pudo apreciar cuando entró al camerino que ocuparía la madre de Emme y Maximilian.

“Estaba en Top of the Pops y me dijeron que Jennifer López estaba en camino, pero ella se negó a cantar a menos que su habitación del backstage fuera redecorada. Me dijeron que todo tenía que ser blanco, incluido el sofá”.

Luego de haber visto la amplia decoración que había en el mencionado lugar, mostró confusión al ver el estilo que le gusta mantener pese a lo que le ha mostrado a su público que es completamente distinto.

“Todo lo que pude pensar fue: ‘La chica está cubierta de maquillaje de pies a cabeza. ¿Cómo te sientas en un sofá blanco?“, relató durante el podcast. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Recientemente estrenó un documental que habla sobre detalles de su vida personal, fui ahí donde manifestó que: “Tenía muy baja autoestima. Realmente creía mucho de lo que me decían: como que no era buena, que no era buena cantante ni buena actriz, que no bailaba bien, que no hacía nada bien”.

