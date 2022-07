Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ahora que estrena su tercera temporada como presentadora de “Reto 4 Elementos”, Montserrat Oliver comparte también su mayor reto como lesbiana.

“Reto 4 elementos” es todo un reto, ¿no? Es un desgaste físico y adelgazas, ¿no?

Claro, adelgazo. Adelgazo porque uno, no me gusta comer cuando estoy trabajando porque ya que como me da flojera y me da sueño y no quiero porque necesito estar activa todo el día; pero también es tanto el calor que no te da hambre de muchas cosas.

“De hecho, como puro ceviche cuando estoy grabando ‘Reto 4 Elementos’, porque es lo único que se me antoja, o ensaladas o cosas así; y luego como me ponen unos ‘outfits’ que se me ve la panza, pues menos quiero comer, ¿verdad?”.

Ahora que se celebra el mes del orgullo y el Día internacional del orgullo LGBT, la presentadora recuerda su mayor reto como lesbiana.

“Si estás hablando en cuestión gay, pues obviamente el salir del clóset. El haber hecho una portada junto con Yaya (Kosikova, su pareja) fue un reto muy grande, porque yo decía: ‘a mí me choca eso de las etiquetas’, y todo este rollo, porque siento que más que unirnos nos separa y no vamos por la vida preguntando a la gente, ¿pues cómo te gusta, cómo te gusta que te den, cómo te gusta que te pongan, verdad? ¡jajaja!”.

“Pero dije ‘bueno, quizá pueda ayudar más haciéndolo a esta gente que a lo mejor se quiere quitar la vida, o que sufre por no aceptarse a sí mismos, o que no los acepten que no haciéndolo’, y fue un reto para mí, no nada más el hacerlo sino porque tiene más de trasfondo siendo que desde los 16 años modelo y me he dedicado al medio artístico”.

“Las marcas, decía yo, ‘a ver si no me quedo sin marcas’, porque hay una doble moral impresionante que aún sigue existiendo; entonces, eso fue lo que me dio más nervio de todo”.

“Pero bueno, al final del camino yo creo que sigue pesando más quién eres que lo que te va gustando, porque aparte uno nunca sabe si ahorita te gusta de mantequilla y mañana de… pues no sé, de otra cosa, ¿para qué limitarnos, no? ¡jajaja!”.

