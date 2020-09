A sus 54 años, Montserrat Oliver calienta Instagram luciendo su cuerpo en body transparente

View this post on Instagram

Esta semana decidí regresar al gimnasio estoy emocionada desarrollando nuevos y fabulosos productos para la línea de @grimauskincare y también preparándome para el cumpleaños de Yaya. 🎉 Ustedes? ———- This week I’m thinking about going back to exercising, developing new great products for @grimauskincare and getting ready to celebrate Yaya’s birthday 🎉 📷 @weshootmuch #thinking #thisisme #viviresincreible