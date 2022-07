Gemelitos de 10 años son llamados ‘héroes’ tras salvar a su papá de ahogarse usando RCP que vieron en películas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con una enorme sonrisa Brad Hassig, de Alabama, contó al medio Today que está vivo gracias a que sus hijos y un amigo de estos lo rescataron de una piscina después de que perdió el conocimiento mientras hacía unos ejercicios de respiración bajo el agua.



A decir del padre de los gemelos Christian y Bridon, de 10 años, después de sumergirse cinco pies su cuerpo se desconectó: “Era una tarde típica, teníamos música en los parlantes y yo estaba haciendo ejercicios de respiración bajo el agua para relajarme. No me estaba presionando ni tratando de ser un Navy Seal”.



Según contó Brad, Bridon y Sam se percataron de que estaba desplomado bajo el agua, con las piernas cruzadas y alertaron a Christian quien rápidamente se colocó unas gafas y se sumergió al agua: “Christian dijo que estaba de costado y temblando, que mi cabeza se esta poniendo azul. (Christian) le pidió a Bridon y Sam que saltaran y cada uno me tomó del hombro y me jalaron hacía las escaleras”.



Christian buscó ayuda entre sus vecinos, pero no tuvo respuesta, así que salió a la calle y pidió ayuda a un automovilista que llamó al 911.



Bridon recordó el boca a boca que vio en las películas “Hook” y “The Sandlot” y lo aplicó en su padre al tiempo que le realizaba una reanimación cardiopulmonar, RCP.



Cuando Brad Hassig recobró el reconocimiento tosía sangre, espuma y agua. A lo lejos el padre de familia escuchaba decir a Christian: “Papá vuelve. Tienes que estar bien”.



Hassig fue llevado de emergencia a un hospital cercano donde recibió atención médica y pese a que estuvo un par de días en terapia intensiva y se le diagnosticó Hipoxia, poco oxígeno en los órganos y tejidos, así como edema pulmonar y dificultad para respirar, fue dado de alta.



Ya en casa y más recuperado, Brad Hassig dice sentirse muy orgulloso de sus hijos a quienes ha apodado “héroes”, así como al amigo de éstos.



