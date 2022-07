La brasileña Key Alves causa sensación al multiplicar sus ganancias del voleibol en Onlyfans [Fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es talentosa para jugar al voleibol y también para posar frente a la cámara. La brasileña Keyla Alves ha sido noticia estas últimas semanas por convertirse en la voleibolista profesional con más seguidores en Instagram y también por afirmar que gana 50 veces más en Onlyfans que en el deporte.

Onlyfans es una red de contenido mayormente sexual que ha generado ganancias importantes para deportistas que no son tan famosos y es el caso de Key Alves, una brasileña de 22 años de edad que juega en la posición de líbero en el Osasco Volleyball Club de Sao Paulo. Sus fotos han cusado impacto rápidamente y la chica se ha hecho viral en los últimos meses.

“Ahora soy deportista, modelo y también influencer y emprendedora de mis propios negocios. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Realmente se trata de eso. Gano mucho dinero en OnlyFans porque la suscripción es fija para todo el mes”, declaró Alves en O Globo.

Ella ganó el Sudamericano de Voleibol en 2018 con la selección brasileña y se quedó con el reconocimiento a la mejor libero del torneo.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet, pero ahora el negocio es otro”, afirmó.

La deportista que utiliza el dorsal 2 en su camiseta en ningún momento se plantea dejar el voleibol para dedicarse netamente a Onlyfans. Su prioridad es el deporte y solo se ajusta para combinar ambas cosas y tener glorias deportivas e ingresos justos para vivir bien junto a su familia.

No publica desnudos

La fama de Key Alves en crecimiento y advirtió que está dispuesta a participar en el Big Brother Brasil (o mejor conocido por su siglas BBB), que es un famoso reality show brasileño. Esto impulsaría su perfil a otro nivel, a competir contra deportistas de otras disciplinas, ya que ella domina en voleibol como la más seguida con 2.3 millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by K E Y (@key.alvees)

En su entrevista manifestó que aquellos nuevos suscriptores que pagarán por verla en Onlyfans no encontrarán desnudos o contenido sexual explícito. Sus fotos son sensuales, pero sin pasar a ese nivel.

“Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas sesiones ‘lights’ y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará”, advirtió Key Alves.

Es hermana gemela

Si los seguidores quedaron deslumbrados con Key Alves, ahora se enterarán que es gemela de Keyt Alves Ramalho. Su hermana también es una voleibolista profesional que juega en el AVG Guarujá. Nacieron el 8 de enero de 2000.

Keyt tiene 1 millón de seguidores en instagram View this post on Instagram A post shared by KEYT 🇧🇷 (@keyt.alves) View this post on Instagram A post shared by KEYT 🇧🇷 (@keyt.alves) View this post on Instagram A post shared by KEYT 🇧🇷 (@keyt.alves)

