VIDEO: Empleado halla un Burger King retro detrás de un muro de un centro comercial de Delaware

¿Te imaginas poder retroceder en el tiempo y volver a visitar un Burger King de la década de los 80? ¡Sería maravilloso! Es lo que más de una persona seguramente respondería. Pues para todos aquellos que algún día fueron felices en uno de esos restaurantes, les tenemos una buena noticia: ¡un empleado halló detrás de un muro de un centro comercial de Delaware un restaurante intacto de aquella época!



Como en toda buena noticia, hay un, pero, las puertas del restaurante no están abiertas al público, sin embargo, podrían volver a abrirlas. Por ahora puedes echarle un vistazo a través de las imágenes que han sido compartidas en redes sociales.

Lmao that was literally my storage room back in 2019 pic.twitter.com/c8RUILLZmK — Lizard (@loserskwaddd) June 28, 2022

¿Cómo se dio el hallazgo?

De acuerdo con el diario Today, Jonathan Pruitt, un trabajador del departamento de calefacción y ventilación se encontraba revisando los sistemas de aire acondicionado en el Concord Mall de la ciudad de Wilmington, Delaware, cuando de pronto se percató que detrás del muro que examinaba se encontraba un Burger King retro.



A decir de Jonathan Pruitt el restaurante de comida rápida aún conserva en buen estado los cubos de basura en los que se pide a los clientes depositar los restos de comida, así como el suelo original, las paredes con dibujo, así como la decoración correspondiente a la década en lo años en los que se inauguró.



El empleado no dudó en tomar unas fotografías con su teléfono celular y compartirlas en redes sociales donde ha conseguido más de 23 mil retuits y 185 mil me gusta en Twitter.



“Muchos de nosotros, millennials mayores, estamos cumpliendo o acabamos de cumplir 40 años. Ver cosas de nuestra infancia despierta la alegría, sobre todo a medida que avanzamos en años”, reveló Jonathan Pruitt. A fully intact vintage Burger King was found behind a wall at the Concord Mall in Wilmington, DE. This photo was snapped by Jonathon Pruitt April of 2022. pic.twitter.com/G3V3SnJM3J— Jeze3D.exe v2.2.1 (@RealJezebelley) June 28, 2022

¡Todos lo quieren ver funcionando!



En tanto, el ejecutivo del condado de New Castle, Matt Meyer señaló que tan pronto se dio a conocer el hallazgo del restaurante se dirigió al centro comercial para ser testigo de la joya con la que se encontró Jonathan Pruitt y junto con el director general del centro comercial, Tom Dahlk, esperan que el Burger King vuelva a ofrecer sus servicios.



“Puede que el diseño esté anticuado y que a mucha gente no le parezca bonito, pero representa una época en la que el comercio era un poco más humano. La gente se reunía sin miedo. “Me encantaría verlo convertido en un espacio retro. Estoy seguro de que la gente se comería aquí“, asegura Meyer.



En redes sociales los usuarios han pedido que el Burger King no sea demolido y lo echen a andar ya que sería una gran oportunidad para “regresar el tiempo” y volver a pasar días felices.

