Video: Asistente de vuelo de Southwest Airlines “anima con baile sexy” las instrucciones de seguridad previas al vuelo

Un asistente de vuelo de Southwest Airlines convirtió un vuelo de viajeros “serios” en pasajeros sonrientes, con una versión cursi de la demostración de seguridad previa al vuelo.

Un cliente de la aerolínea capturó la exhibición “sexy” del trabajador a bordo de un vuelo del 5 de julio desde Nashville, Tennessee, a Atlanta, Georgia.

El asistente se quitó teatralmente el collar del chaleco salvavidas inflable, adoptó numerosas poses y guiñó un ojo a la multitud mientras su colega enumeraba las instrucciones de un aterrizaje forzoso.

Aquí el divertido video del asistente de Southwest Airlines:

LOL hey @SouthwestAir give this man a raise 😭 pic.twitter.com/jFbPkukF4Y — Bzy Bee (@itsBzy) July 6, 2022

El juguetón sobrecargo incluso simuló arrojar a un “bebé” imaginario antes de pavonearse por el pasillo.

Brittney Abernathy, la viajera que publicó el video, le dijo a Storyful que la actuación “energética” de la azafata fue apreciada por los que estaban a bordo. “Dale un aumento a este hombre”, escribió en Twitter.

El sobrecargo no identificada brindó un alivio cómico muy necesario a los viajeros después de semanas de caóticos retrasos en los vuelos y viajes cancelados.

Los problemas de las aerolíneas, que han estado afectando a los viajeros durante semanas, se vieron exacerbados por el 4 de julio. El fin de semana dio inicio a más de 3,700 vuelos nacionales retrasados ​​y más de 600 cancelados, una tendencia que continuó durante los tres días del fin de semana.

Los funcionarios de Newark habían advertido al público sobre el período pico de viajes el domingo a la espera de “volúmenes de pasajeros muy altos” en varias terminales. 🚨 Peak Travel Period 🚨



Very high passenger volumes are expected in Terminal A and Terminal B due to #July4th travel.



Use EWR VirtuaLine – a FREE service that allows you to secure your spot in the security checkpoint line in advance. Reserve here ➡️ https://t.co/ab5L2fepW9 pic.twitter.com/gHYfGwg4hk— Newark Liberty International Airport (@EWRairport) July 3, 2022

Las interrupciones de vuelos también se produjeron cuando los pilotos comenzaron a hacer huelga por salarios más altos y más tiempo libre.

También lee:

· Más de un tercio de los vuelos en aeropuerto LaGuardia de NYC fueron cancelados este jueves; hoy continúan los cambios de itinerario

· Dos pilotos se quedan dormidos durante un vuelo de Nueva York a Roma mientras el avión viajaba a 38,000 pies

· Southwest Airlines lanza venta de boletos de avión con 40% de descuento