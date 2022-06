Southwest Airlines lanza venta de boletos de avión con 40% de descuento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Southwest Airlines lanzó una de sus principales ventas del año, ofreciendo a los viajeros un 40% de descuento en las tarifas base para viajes de finales de verano y otoño.

Los clientes pueden aprovechar esta oferta y planificar su próximo viaje comprando boletos desde el 7 al 9 de junio de 2022, a las 11:59 p. m., horario de verano central.

Los clientes obtendrán ahorros de un 40 % en tarifas base elegibles usando el código de promoción, FALL40, al comprar en Southwest.com, para viajar entre el 16 de agosto y el 5 de noviembre de 2022.

“Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes un descuento sustancial en nuestras tarifas bajas para vuelos desde fines del verano y hasta el otoño“, dijo Bill Tierney, vicepresidente de marketing y experiencia digital de Southwest Airlines.

“Este descuento en los vuelos de Southwest ayudará a que los viajes sean más asequibles y fáciles para los clientes, brindándoles una excelente tarifa económica junto con dos maletas registradas gratis y sin cargos por cambio o cancelación. Todo eso, junto con nuestra legendaria hospitalidad, suma una gran oferta”, explicó Tierney.

En mayo, Southwest Airlines amplió sus políticas flexibles con la introducción de su nueva categoría de tarifas, Wanna Get Away Plus.

Además de los beneficios que se ofrecen en todas las tarifas de Southwest, que incluyen dos maletas documentadas gratis, sin cargos por cambios y entretenimiento a bordo gratis (TV, películas y mensajes), Wanna Get Away Plus ofrece créditos de vuelo transferibles, un nuevo beneficio que permite a los clientes transferir un crédito de vuelo no utilizado elegible a otro viajero para uso futuro.

Southwest también anunció planes para mejorar la experiencia del cliente con WiFi actualizado, rastreador de vuelos actualizado, nuevas películas en el portal de entretenimiento a bordo y nuevas bebidas con alcohol, así como nuevas opciones de autoservicio en línea.

Todos los descuentos se aplican antes de impuestos y tarifas gubernamentales. Aplican términos y condiciones.

