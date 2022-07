Hispano acusado de matar a su ex amante en Queens temía haber sido contagiado de VIH, pero expresó arranque de celos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El juicio a David Bonola por el asesinato de su ex amante Orsolya Gaal iniciará pronto, pero documentos judiciales revelan que el inmigrante de origen mexicano dijo a la Policía que sospechaba que la mujer lo contagió de VIH.

Sin embargo, durante su confesión el 20 de abril de este año ante agentes del NYPD, Bonola reconoció despecho, ya que se sintió engañado por Gaal, quien le había dicho que lo amaba, según el sospechoso.

“Ella me contagió de VIH”, afirmó Bonola a los detectives en la comisaría 112. “Ella me mintió, me usó. Ella me dijo que me amaba. No podía estar con una sola persona”.

El expediente de la Suprema Corte de Queens, citado por The New York Post, señala que Bonola repitió que Gaal lo estaba “engañado”.

Ella estaba casada y tenía dos hijos adolescentes, uno de los cuales dormía en su habitación cuando su madre fue asesinada el 16 de abril en el sótano de la vivienda en Forest Hills, uno de los barrios más exclusivos de Queens.

El esposo de Gaal estaba de viaje, acompañando a su otro hijo en búsqueda de opciones universitarias, según revelaron autoridades.

Los documentos judiciales también indican que Bonola afirma que Gaal había recibido una llamada de otro hombre, a quien supuestamente ella vería.

Bonola también afirmó que Gaal “recibió una llamada telefónica de otro tipo” y “dijo que iba a verlo”, sin especificar cuándo, según los documentos judiciales.

“Eso me hizo enojar. No podía aceptarlo”, dijo supuestamente el presunto homicida acusado de varios delitos.

Bonola reside en Richmond Hill y es un inmigrante indocumentado desde hace 21 años. Dijo a las autoridades que logró entrar a la vivienda “tocando la puerta”. Él se dedica a mantenimiento en general y había ayudado a la familia con la calefacción y el aire acondicionado.